Defileye damgasını vurdu!

Paris Moda Haftası başladı... Birbirinden ilginç görüntülere sahip olan defilede en çok dikkat çeken isim ise Bella Hadid oldu.... Son katıldığı Dior etkinliklerinde Rapunzel saçlarıyla bizi kendine hayran bırakan Bella Hadid'in bu kaçamağı kısa sürdü. Paris Erkek Moda Haftasında gerçekleşen Dior 2019 İlkbahar/Yaz defilesinin ön sırasında kendini gösteren Bella, saçlarını kısa formuna geri dönüştürdü. Saçlarını doğal haline bırakan süper modelin yeni tercihi, bu yazın da favori saç kesimlerinden olan çene hizasındaki grafik bob. Ortadan ayırdığı saçlarına dokulu bir bitiş veren güzel yıldız, bu modelin de altından başarıyla kalkmış. Bella'nın makyaj tercihleri ise her zamankine göre daha cesur ve çarpıcı. Dior'un erkek koleksiyonundan tercih ettiği neon renkli takım elbisesini güzellik ilhamının merkezine koyan genç model, makyaj paletletini daha önce hiç denemediği parlak tonlardan seçmiş.