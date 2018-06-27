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damgasını vurdu!

Giriş Tarihi: 27.06.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 10:25
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damgasını vurdu!
Defileye damgasını vurdu!

Paris Moda Haftası başladı...

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damgasını vurdu!
Defileye damgasını vurdu!

Birbirinden ilginç görüntülere sahip olan defilede en çok dikkat çeken isim ise Bella Hadid oldu....

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damgasını vurdu!
Defileye damgasını vurdu!

Son katıldığı Dior etkinliklerinde Rapunzel saçlarıyla bizi kendine hayran bırakan Bella Hadid'in bu kaçamağı kısa sürdü.

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damgasını vurdu!
Defileye damgasını vurdu!

Paris Erkek Moda Haftasında gerçekleşen Dior 2019 İlkbahar/Yaz defilesinin ön sırasında kendini gösteren Bella, saçlarını kısa formuna geri dönüştürdü.

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damgasını vurdu!
Defileye damgasını vurdu!

Saçlarını doğal haline bırakan süper modelin yeni tercihi, bu yazın da favori saç kesimlerinden olan çene hizasındaki grafik bob.

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damgasını vurdu!
Defileye damgasını vurdu!

Ortadan ayırdığı saçlarına dokulu bir bitiş veren güzel yıldız, bu modelin de altından başarıyla kalkmış.

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damgasını vurdu!
Defileye damgasını vurdu!

Bella'nın makyaj tercihleri ise her zamankine göre daha cesur ve çarpıcı. Dior'un erkek koleksiyonundan tercih ettiği neon renkli takım elbisesini güzellik ilhamının merkezine koyan genç model, makyaj paletletini daha önce hiç denemediği parlak tonlardan seçmiş.

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