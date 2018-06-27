Defileye damgasını vurdu!

Bella'nın makyaj tercihleri ise her zamankine göre daha cesur ve çarpıcı. Dior'un erkek koleksiyonundan tercih ettiği neon renkli takım elbisesini güzellik ilhamının merkezine koyan genç model, makyaj paletletini daha önce hiç denemediği parlak tonlardan seçmiş.