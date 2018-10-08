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Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden daha ünlü oldu!

Giriş Tarihi: 08.10.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 09:58
Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden daha ünlü oldu!

Onlar da yaşıtları gibi sıradan genç kızlardı. Sonra bir yarışmaya katıldılar ve hayatları değişti. Hem de belki hiç düşünmedikleri kadar... Türkiye na katılan ve dereceye girseler de girmeseler de hayatları değişen o taçlı güzeller şimdi nerede ne yapıyorlar? Sizin için derledik.

"Güzellik yarışmasına sadece derece almak için mi girilir?" gibi bir soru sorulsa, herhalde bu sorunun cevabı Inter Star'ın 1997 yılında düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Gülsevim Bozar olacaktır.

Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden daha ünlü oldu!

Bu yarışma için Almanya'dan gelen Gülsevim Bozar birinci seçildi, ancak bu yarışmanın getirdiği nimetlerden aynı yarışmada ikinci seçilen Nefise Karatay ve üçüncü olan Ceyda Düvenci faydalandı. Aynı yıl yapılan Miss Turkey'in birincisi ise Çağla Şıkel oldu.

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Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden daha ünlü oldu!

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, her zaman gündemde oldu ama adı hiçbir zaman dedikoduya karışmadı. Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evli olan Onan, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık haberlerine rağmen magazin dünyasının en sağlam evliliğine sahip isimlerinden.

Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden daha ünlü oldu!

1983 yılı, Güneş ve Bulvar gazetelerinin ayrı ayrı düzenlediği yarışmalara sahne oldu. Güneş gazetesinin birincisi Neşe Erberk, Bulvar'ınki ise Hülya Avşar seçilmişti. Ancak Avşar, başından bir evlilik geçtiği ortaya çıkınca tacını geri vermek zorunda kalmıştı. Bugün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen ikisi de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden daha ünlü oldu!

1991 Türkiye Güzeli Türkiye güzeli seçilen Defne Samyeli de, tıpkı Ateş gibi haberciliği seçti. Arka arkaya iki yıl boyunca Türkiye güzellerini haber spikeri olarak karşılarında gören izleyiciler bu duruma alışmakta zorlansa da, başarılı sunumu ve güzelliğiyle Defne Samyeli kendisini ve işini sevdirmeyi başardı.

Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden daha ünlü oldu!

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Jülide Ateş, haber sunuculuğuna damgasını,1990 yılında Türkiye güzeli seçilmesiyle vurmaya başladı.

Diğer güzellerden farklı olarak kendisini müzik ya da podyum yerine çok farklı bir kulvarda göstermeyi seçen Ateş, uzun yıllar ulusal kanallarda haber bültenleri sunarak büyük başarı yakaladı.

Dereceye bile girememişti ama... Kraliçeden daha ünlü oldu!

2006 Türkiye Güzeli Merve Büyüksaraç, yarışmaya lise son sınıf öğrencisiyken katılmıştı. Büyüksaraç, birinciliğin getirdiği şöhreti ve pırıltıyı uzun süre sürdüremedi.

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