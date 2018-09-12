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ler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

Giriş Tarihi: 12.09.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 15:25
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ler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!
Dost bakteriler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yollarını anlattı. İşte sağlıklı zayıflamamıza yardımcı olacak lerin bulunduğu besinler...

Basit bir soğuk algınlığından alerjilere ve kansere kadar birçok hastalığa karşı en önemli savunma birliklerimiz olan ler, kilo kontrolüne de yardımcı oluyor diyen Dr. Ümit Aktaş, diyetinizde ev yapımı yoğurt, kefir, ev yapımı turşu ve sirkeye yer verin, ayrıca unutmamanız gereken yağ yemek değil şeker yemek yağlandırır diyor.

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ler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!
Dost bakteriler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

KARBONHİDRATLARI YAŞAMINIZDAN ÇIKARTIN!

Zayıflamak istiyorsanız buğday ve tahıl ürünlerini tamamen kesin diyen Dr. Ümit Aktaş, "bağımlılık yapan bu gıdalar insülin, yani kan şekeri seviyenizin bir anda fırlamasına sonra da aynı hızla düşmesine neden olurlar. Tıka basa doysanız bile bir-iki saat içinde hiçbir şey yememiş gibi acıkırsınız. Bu bir kısırdöngü şeklinde sürer gider. Kısırdöngüden çıkmanın tek yolu, basit karbonhidratları yaşamınızdan çıkarmaktır. Tam buğday unundaki B3 vitamini ve B1 vitamini, susam ve keten tohumunda kat be kat fazla miktarda bulunur. Yani buğday ve tahıl ürünlerini kestiğinizde besinsiz falan kalmaz, aksine sağlığınız ve kilo kontrolü adına dev bir adım atmış olursunuz" diyor.

Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş yağ ve şeker tüketimi de dikkat çekiyor...

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ler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!
Dost bakteriler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

YAĞ YEMEK DEĞİL, ŞEKER YEMEK YAĞLANDIRIR!

Senelerdir söylenenin aksine diyetinizden yağı çıkarmak sağlık için son derece tehlikelidir. Yağ tok tutar ve zayıflamaya yardımcı olur, kaliteli ve yüksek enerji verir. Siz diyetinizden yağı çıkardıkça onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız. Karbonhidratlar ve şeker size yağ olarak dönerken, doğada oldukları halleriyle sağlıklı yağlar, zeytinyağı, tereyağı ve hayvansal yağlar sizi yağlanmaktan ve daha ötesi birçok hastalıktan korurlar.

Şekeri hayatlarından çıkarıp onun yerine kimyasal bir zehir olan tatlandırıcılar kullanılmamalıdır. Çünkü tatlandırıcılar, zayıflatmak yerine kandaki insülin değerlerini fırlattığı için daha çok acıkmanıza neden oluyor ve diyabet riskini arttırıyor.

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ler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!
Dost bakteriler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

AYDA % 5 KİLO VERMEYİ HEDEFLEYİN

Sağlıklı bir şekilde zayıflamanın koşullarından biri yavaş kilo vermektir. Kişinin ağırlığının %5'ini bir ayda vermesi normaldir. Yani 70 kg. ağırlığında bir insan için ayda, 3,5 kg. ağırlık kaybı sağlıklı bir kilo verme hızıdır. Eğer bu rakamın üstüne çıkarsanız vücut bir süre sonra kendisini alarm moduna alacaktır. Çünkü bir kıtlık durumuyla karşı karşıya olduğunu varsayacak ve kendisini korumak için metabolizmayı yavaşlatacaktır. Ama siz vücudunuzun sinyallerine kulak tıkar ve yaşamak için ihtiyacınız olan miktarın altında beslenmeye devam ederseniz sizi bekleyen başka tehlikeler de olduğunu belirtmekte fayda var. Zaman içinde bağışıklık sisteminizin çökmesi kaçınılmazdır.

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ler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!
Dost bakteriler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

DOST BAKTERİLER ZAYIFLATIYOR

ler, kilo vermenize yardımcı olur. Rejim dahi yapmadan sadece vücudunuzdaki lerin sayısını arttırarak zayıflayabilirsiniz. Rejim yaparken kilo vermeyi hızlandıran dost bakteriler, normal beslenme düzeninize döndüğünüzde de kilo vermeye devam etmenizi sağlar. Dost bakteriler iştahınızı kontrol altında tutar. Çünkü probiyotikler onları hayatta tutan, onları besleyen yiyecekler ile beslenirler ve bu şekilde beslenme düzeninizi etkilerler. Yani bağırsaklarınızda bol miktarda probiyotik bulunduğunda canınız gofret, şeker, poğaça falan istemiyor. Çünkü bu yiyecekler faydalı bakterileri yok ediyor.

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ler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!
Dost bakteriler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

ALTIN KURAL: YETERLİ UYKU

Sağlık ve stres kontrolü için vücudun günde 8 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu unutmayın diyen Dr. Ümit Aktaş, "Kilo kontrolünü belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi yeterli uyumak. Geceleri yeteri kadar uyumayan insanlar gündüzleri daha büyük porsiyonlar yiyor, genelde basit karbonhidratlara yöneliyor ve uyku kilo almaya daha eğilimli oluyor, o nedenle yeteri kadar uyumaya dikkat edin" diyor.

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ler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!
Dost bakteriler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

Dr. Ümit Aktaş'tan Zayıflama Kürü

Malzemeler: 250 gr brokoli, 7 yaprak roka, 1 diş sarımsak, 1 limon

Hazırlanışı: Havanda dövdüğünüz sarımsakları brokoliyle birlikte mutfak robotuna koyun. Üzerine roka, rendelenmiş limon kabuğu ve limon suyu ekleyerek robottan geçirin. Kapağı kapalı olarak 30 dakika beklettiğiniz karışımı her gün taze olarak tüketebilirsiniz.

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