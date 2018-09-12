Dost bakteriler ile kolay ve sağlıklı zayıflayın!

YAĞ YEMEK DEĞİL, ŞEKER YEMEK YAĞLANDIRIR!

Senelerdir söylenenin aksine diyetinizden yağı çıkarmak sağlık için son derece tehlikelidir. Yağ tok tutar ve zayıflamaya yardımcı olur, kaliteli ve yüksek enerji verir. Siz diyetinizden yağı çıkardıkça onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız. Karbonhidratlar ve şeker size yağ olarak dönerken, doğada oldukları halleriyle sağlıklı yağlar, zeytinyağı, tereyağı ve hayvansal yağlar sizi yağlanmaktan ve daha ötesi birçok hastalıktan korurlar.

Şekeri hayatlarından çıkarıp onun yerine kimyasal bir zehir olan tatlandırıcılar kullanılmamalıdır. Çünkü tatlandırıcılar, zayıflatmak yerine kandaki insülin değerlerini fırlattığı için daha çok acıkmanıza neden oluyor ve diyabet riskini arttırıyor.