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Düğün öncesi kriz... gelinleri birbirine girdi!

ile Kate Middleton arasında Erdem Moralıoğlu savaşı! İngiliz basını, 'Meghan, gelinliğini; Kate ise düğün kıyafetini Erdem'in dikmesini isteyince ortalık karıştı' diye yazdı

Giriş Tarihi: 20.04.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 14:12
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Düğün öncesi kriz... gelinleri birbirine girdi!
Düğün öncesi kriz...Kraliyet gelinleri birbirine girdi!

Tüm dünya Prens Harry ile 'ın 19 Mayıs'taki düğününü merakla beklerken İngiliz basınına göre Ailesi'nde Erdem Moralıoğlu krizi çıktı.

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Düğün öncesi kriz... gelinleri birbirine girdi!
Düğün öncesi kriz...Kraliyet gelinleri birbirine girdi!
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Düğün öncesi kriz... gelinleri birbirine girdi!
Düğün öncesi kriz...Kraliyet gelinleri birbirine girdi!
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Düğün öncesi kriz... gelinleri birbirine girdi!
Düğün öncesi kriz...Kraliyet gelinleri birbirine girdi!

Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın müdavimi olduğu Türk modacıya yeni prenses adayı da göz dikince işler karıştı.

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Düğün öncesi kriz... gelinleri birbirine girdi!
Düğün öncesi kriz...Kraliyet gelinleri birbirine girdi!
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Düğün öncesi kriz... gelinleri birbirine girdi!
Düğün öncesi kriz...Kraliyet gelinleri birbirine girdi!

İngiliz gazetelerine göre ABD'li prenses adayı, gelinliği için birçok modacıyla görüştü.

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Düğün öncesi kriz... gelinleri birbirine girdi!
Düğün öncesi kriz...Kraliyet gelinleri birbirine girdi!
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