Düğün öncesi kriz...Kraliyet gelinleri birbirine girdi!

Meghan Markle ile Kate Middleton arasında Erdem Moralıoğlu savaşı! İngiliz basını, 'Meghan, gelinliğini; Kate ise düğün kıyafetini Erdem'in dikmesini isteyince ortalık karıştı' diye yazdı Tüm dünya Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğününü merakla beklerken İngiliz basınına göre Kraliyet Ailesi'nde Erdem Moralıoğlu krizi çıktı. Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın müdavimi olduğu Türk modacıya yeni prenses adayı da göz dikince işler karıştı. İngiliz gazetelerine göre ABD'li prenses adayı, gelinliği için birçok modacıyla görüştü.