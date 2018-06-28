Dünya Kupası'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

Rusya'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde efsane kaleci Iker Casilias ile birlikte kupayı yeşil sahalara getiren Natalia Vodianova'nın hayatı kelimenin tam anlamıyla peri masalı gibi. Doğup büyüdüğü ve kıt kanaat geçirdiği Rusya'nın Nizhni Novgorod kentinde pazarda meyve satarken keşfedilen Vodianova bugün dünyanın en çok kazanan modellerinden biri. Supernova lakasıyla tanınan Vodianova, ilk evliliğini de ikincisini de dünyanın sayılı zengin ailelerinin oğullarıyla yaptı. Natalia Vodianova, her ne kadar artık kocasıyla birlikte Paris'te yaşıyor olsa da Nizhni Novgorod'da yaşamaya devam eden annesi Larisa'yı her gün telefonla arıyor. 36 yaşındaki beş çocuk annesi Vodianova, herg ün ilk iş olarak 88 yaşındaki anneannesi ve otistik kız kardeşiyle birlikte yaşayan annesini arayarak güne başlıyor. Bugün dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Natalia Vodianova'nın bugünlere gelişinin öyküsü ise kelimenin tam anlamıyla peri masalı gibi. 1982 doğumlu olan Vodianova, genç kızlığa henüz yeni adım attığı sırada annesiyle birlikte pazarda meyve satarken keşfedildi. O sırada henüz 15 yaşındaydı. Modellik teklifini kabul edince de hayatı bir anda değişti. Üç ayda İngilizce öğrendi ve sonra Paris'e taşındı. Sonra da modellik kariyerinde hızla yükselmeye başladı. Natalia Vodianova ilk evliliğini İngiliz Justin Portman ile yaptı. Bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.