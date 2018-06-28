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'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

Giriş Tarihi: 28.06.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 10:27
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'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!
Dünya Kupası'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

Rusya'da devam eden FIFA 'nın açılış töreninde efsane kaleci Iker Casilias ile birlikte kupayı yeşil sahalara getiren 'nın hayatı kelimenin tam anlamıyla peri masalı gibi.

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'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!
Dünya Kupası'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

Doğup büyüdüğü ve kıt kanaat geçirdiği Rusya'nın Nizhni Novgorod kentinde pazarda meyve satarken keşfedilen Vodianova bugün dünyanın en çok kazanan modellerinden biri. Supernova lakasıyla tanınan Vodianova, ilk evliliğini de ikincisini de dünyanın sayılı zengin ailelerinin oğullarıyla yaptı.

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'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!
Dünya Kupası'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

, her ne kadar artık kocasıyla birlikte Paris'te yaşıyor olsa da Nizhni Novgorod'da yaşamaya devam eden annesi Larisa'yı her gün telefonla arıyor.

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'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!
Dünya Kupası'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

36 yaşındaki beş çocuk annesi Vodianova, herg ün ilk iş olarak 88 yaşındaki anneannesi ve otistik kız kardeşiyle birlikte yaşayan annesini arayarak güne başlıyor.

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'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!
Dünya Kupası'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

Bugün dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan 'nın bugünlere gelişinin öyküsü ise kelimenin tam anlamıyla peri masalı gibi.

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'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!
Dünya Kupası'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

1982 doğumlu olan Vodianova, genç kızlığa henüz yeni adım attığı sırada annesiyle birlikte pazarda meyve satarken keşfedildi. O sırada henüz 15 yaşındaydı. Modellik teklifini kabul edince de hayatı bir anda değişti.

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'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!
Dünya Kupası'nı yeşil sahalara taşıyan güzelin hayatı peri masalı gibi çıktı!

Üç ayda İngilizce öğrendi ve sonra Paris'e taşındı. Sonra da modellik kariyerinde hızla yükselmeye başladı. ilk evliliğini İngiliz Justin Portman ile yaptı. Bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.

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