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Dünyaca ünlü yıldızı 'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!

Giriş Tarihi: 02.07.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 15:43
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Dünyaca ünlü yıldızı 'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!
Dünyaca ünlü yıldızı Çanakkale'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!

HOLLYWOOD yıldızı, ABD'li oyuncu , belgesel çekimleri için bulunduğu 'de, bugün Troia Ören Yerin'deki çekimlere katıldı.

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Dünyaca ünlü yıldızı 'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!
Dünyaca ünlü yıldızı Çanakkale'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!

Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan 'Myths&mysteries with ' isimli belgeselin, Troia Savaşı'nı anlatan bölümünün çekimleri Türkiye'de gerçekleştiriliyor.

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Dünyaca ünlü yıldızı 'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!
Dünyaca ünlü yıldızı Çanakkale'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!

Çekimlerin yapıldığı Troia Antik Kenti'ne bugün ekibiyle gelen ABD'li Hollywood yıldızı , 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Troia Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan eşliğinde antik kenti gezdi.

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Dünyaca ünlü yıldızı 'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!
Dünyaca ünlü yıldızı Çanakkale'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!

Bu sırada bir yandan da belgeselin çekimleri yapıldı.

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Dünyaca ünlü yıldızı 'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!
Dünyaca ünlü yıldızı Çanakkale'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!

Antik kentte geniş güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Fox'un yanına kimse yaklaştırılmadı ve fotoğraf çekimine izin verilmedi.

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Dünyaca ünlü yıldızı 'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!
Dünyaca ünlü yıldızı Çanakkale'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!

Mefan Fox, Troia'ya rahat bir kıyafet ile geldi. Spor ayakkabı, kot pantolan ve tişört giydiği görülen Fox, havanın sıcak olması nedeniyle önce şapkasını taktı, ardından da şemsiyesini açarak korundu.

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Dünyaca ünlü yıldızı 'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!
Dünyaca ünlü yıldızı Çanakkale'de bu halde görenler gözlerine inanamadı!

, cep telefonuyla antik kentin fotoğraflarını da çekti.

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