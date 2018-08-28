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Eşinden büyük sürpriz!

Son zamanlarda neon yeşili sevgisini kıyafetleri ve saçıyla gösteren 'a eşi Kanye West'ten otomobil sürprizi geldi.

Giriş Tarihi: 28.08.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 15:57
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Eşinden büyük sürpriz!
Eşinden büyük sürpriz!

Son zamanlarda neon yeşili sevgisini kıyafetleri ve saçıyla gösteren 'a eşi Kanye West'ten otomobil sürprizi geldi.

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Eşinden büyük sürpriz!
Eşinden büyük sürpriz!

Kardashian, neon yeşili otomobilini "Bebeğim" diye sosyal medyadan paylaştı

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Eşinden büyük sürpriz!
Eşinden büyük sürpriz!

, son zamanlarda kameraların karşısına neon kıyafetleriyle çıkıyordu.

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Eşinden büyük sürpriz!
Eşinden büyük sürpriz!

Rap şarkıcısı eşi Kanye West'ten neon yeşili otomobil sürprizi geldi.

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Eşinden büyük sürpriz!
Eşinden büyük sürpriz!

Kanye West, Kardashian'a neon yeşili Mercedes-Benz G550 4×4 SUV marka otomobil hediye etti.

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Eşinden büyük sürpriz!
Eşinden büyük sürpriz!

Otomobilin ABD'deki fiyatı 227 bin dolardan başlıyor.

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Eşinden büyük sürpriz!
Eşinden büyük sürpriz!

Kardashian, geçen hafta rap şarkıcısı 2 Chainz ve Kesha Ward'ın düğününde de benzer bir otomobille görüntülenmişti.

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