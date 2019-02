Evde yapabileceğiniz pratik makyaj malzemeleri!

FAR



Shea yağı kullanarak sevdiğiniz renklerde bir far elde etmeniz mümkün. Öncelikle 1 tatlı kaşığı shea yağınızı yine benmari usulü eritin. İçine 1 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 yemek kaşığı kakao koyun. İyice karıştırıp homojen bir yapı elde ettikten sonra toprak tonlarında doğal bir far elde etmiş olacaksınız. Kakao yerine gıda boyalarından yararlanarak farınızı istediğiniz renkte elde edebilirsiniz.