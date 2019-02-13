Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Evde yapabileceğiniz malzemeleri!

Giriş Tarihi: 13.02.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 10:25
Evde yapabileceğiniz pratik makyaj malzemeleri!

FAR

Shea yağı kullanarak sevdiğiniz renklerde bir far elde etmeniz mümkün. Öncelikle 1 tatlı kaşığı shea yağınızı yine benmari usulü eritin. İçine 1 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 yemek kaşığı kakao koyun. İyice karıştırıp homojen bir yapı elde ettikten sonra toprak tonlarında doğal bir far elde etmiş olacaksınız. Kakao yerine gıda boyalarından yararlanarak farınızı istediğiniz renkte elde edebilirsiniz.

Evde yapabileceğiniz pratik makyaj malzemeleri!

RİMEL

Yapması zormuş gibi görünse de aslında son derece kolay olan bu malzemesi için ihtiyacınız olan ilk şey boş ve temiz bir rimel kabı. İhtiyacınız olan diğer şeyler ise 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı E vitamini yağı ve yarım çay kaşığı soya. Bu malzemelerin hepsini benmari usulü eritip karıştırın daha sonra içine 3 çorba kaşığı aloe vera ekleyin homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Rimele siyah rengini vermek için içine 1 tane aktif kömür kapsülü ekleyin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde yapabileceğiniz pratik makyaj malzemeleri!

RUJ

Ruj için ihtiyacınız olan ilk malzeme vazelin ya da eğer kolay ulaşabiliyorsanız balmumu. 1 yemek kaşığı vazelini bir kaba alarak benmari usulü eritin içine 1 tatlı kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı vanilya özü ve istediğiniz renk gıda boyası ekleyin. Biten bir ruj kabına ya da küçük bir kaba boşaltarak buzdolabında bir gece bekletin. Gıda boyası kullanmak istemiyorsanız rujunuzu pancar, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Bu ürünü yanaklarınıza sürerek allık olarak da kullanabilirsiniz.

Evde yapabileceğiniz pratik makyaj malzemeleri!

PUDRA

Yağlı ciltlerin en büyük sorunu parlamlardır. Bu parlamaların baş düşmanı ise pudralar! Evde toz pudra yapmanız oldukça kolay. Tek ihtiyacınız olan istediğiniz kadar nişasta cilt renginizi elde edebilmek için kakao ve pudranızı biraz ısıtmak için tarçın. Bu kombinasyon ile size özel pudranız hazır olacak.

Evde yapabileceğiniz pratik makyaj malzemeleri!

EYELİNER

1 adet aktif kömür kapsülü ile aynı oranda hindistan cevizi yağını karıştırarak kendi eyelinerınızı kolayca yapabilirsiniz.

Evde yapabileceğiniz pratik makyaj malzemeleri!

BRONZER

Öncelikle biten bir allık kabına ihtiyacınız olacak. Daha sonra bu kabı kakao ile doldurun. Kakaoyu kolonya ile ıslatın. Kolonyanın kabın dibine kadar eriştiğinden emin olun. 1-2 saat kadar sonra bronzer donacaktır. Üzerine bir peçete koyup presleyebilmek için uygun bir ağırlık ile 3 gün kadar bekleyin. Bronzerınız hazır! Daha turuncu bir görünüm elde etmek isterseniz içine bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN