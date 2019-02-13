Evde yapabileceğiniz pratik makyaj malzemeleri!

RUJ
Ruj için ihtiyacınız olan ilk malzeme vazelin ya da eğer kolay ulaşabiliyorsanız balmumu. 1 yemek kaşığı vazelini bir kaba alarak benmari usulü eritin içine 1 tatlı kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı vanilya özü ve istediğiniz renk gıda boyası ekleyin. Biten bir ruj kabına ya da küçük bir kaba boşaltarak buzdolabında bir gece bekletin. Gıda boyası kullanmak istemiyorsanız rujunuzu pancar, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Bu ürünü yanaklarınıza sürerek allık olarak da kullanabilirsiniz.