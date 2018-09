Eylülde sanatın izinde

Miami ve Paris'te şubeleri olan 55 Bellechassse, Londra'dan Anemoi Art Gallery, Archeus Post Modern, Pekin'den Galleria Continua, New Yorklu The Hole ve üst üste birkaç yıldır Barselona'dan katılan Galeria Joan Gaspar katılımcılar arasında yer alıyor. Viyana, Lizbon, Lüksemburg, Kore ve daha pek çok yerden de önemli sanat galerileri fuardaki yerini alacak.. Andy Warhol, Laurence Jenkell, Eric Shaw, Gaston-Louis Roux, Candida Höfer ve Michael Staniak ise fuarda işleri yer alan sanatçılardan sadece birkaçı. Her yıl olduğu gibi fuarın öne çıkanları arasında yine VIP etkinlikler yer alıyor. Pek çoğu için rezervasyonlar doldu bile. 17 Eylül'de Portekiz Büyükelçisi Paula Leal de Silva, Tomtom Designhood'da sadece davetiye ile alınan özel bir davet veriyor.