Türkiye'nin en iyi haber sitesi

sanatın izinde

BURCU ALDİNÇ

Tüm dünyadan önemli galeriler Contemporary İstanbul için geliyor, 4. Tasarım Bienali'nde İstanbul'a özel yosun laboratuvarı kuruluyor. Sergiler, müzayedeler, festivaller... Sonbahar, kültür sanat etkinlikleriyle canlanıyor

Giriş Tarihi: 08.09.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 10:06
  • 1
  • 16
sanatın izinde
Eylülde sanatın izinde

Yaz bitti, sezon açıldı. En sevindirici tarafı kültür, sanat etkinliklerinin son sürat başlaması. Bu da yazın plaj partilerinde arzı endam eden ünlülerin ve ünlü olmak isteyenlerin eylül ayı boyunca sanat etkinliklerinde poz verme faslına geçeceği anlamına geliyor. Örneğin Contemporary İstanbul'un önizlemesi 19 Eylül Çarşamba günü olacak.

  • 2
  • 16
sanatın izinde
Eylülde sanatın izinde

DÜNYA DEVLERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Türkiye'nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul için geri sayım başladı. Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen fuar, 20 Eylül Perşembe günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayıp dört gün sürecek. Tabii pek çok kişi şu ara harıl harıl 19'undaki önizleme için VIP davetiye arıyor. Geçen sene 80 bin kişinin ziyaret ettiği fuara bu yıl rekor katılım bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 16
sanatın izinde
Eylülde sanatın izinde

Miami ve Paris'te şubeleri olan 55 Bellechassse, Londra'dan Anemoi Art Gallery, Archeus Post Modern, Pekin'den Galleria Continua, New Yorklu The Hole ve üst üste birkaç yıldır Barselona'dan katılan Galeria Joan Gaspar katılımcılar arasında yer alıyor. Viyana, Lizbon, Lüksemburg, Kore ve daha pek çok yerden de önemli sanat galerileri fuardaki yerini alacak.. Andy Warhol, Laurence Jenkell, Eric Shaw, Gaston-Louis Roux, Candida Höfer ve Michael Staniak ise fuarda işleri yer alan sanatçılardan sadece birkaçı. Her yıl olduğu gibi fuarın öne çıkanları arasında yine VIP etkinlikler yer alıyor. Pek çoğu için rezervasyonlar doldu bile. 17 Eylül'de Portekiz Büyükelçisi Paula Leal de Silva, Tomtom Designhood'da sadece davetiye ile alınan özel bir davet veriyor.

  • 4
  • 16
sanatın izinde
Eylülde sanatın izinde

Şimdiden telefonlar susmuyor, davetiye soran eş, dost, tanıdık ille de önizlemede fuarı gezmek istediğini söylüyor. Malum "Dostlar eğlencede görsün" sözünün yerini son birkaç senedir "Dostlar sanat etkinliklerinde görsün" aldı. İşin sevindirici tarafı sanata olan ilgi arttıkça daha kaliteli sergiler, festivaller düzenlenmeye başlandı. O halde gelin bu ay neler var bir bakalım. Hem trendlerden geri kalmayalım hem de görülmeye değer sanat aktivitelerini atlamayalım.

  • 5
  • 16
sanatın izinde
Eylülde sanatın izinde

YAVUZ'DAN NEON ESERLER

Sanatçı Sarp Kerem Yavuz ise tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda hava karardıktan sonra keşfedilmesi gereken bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatçının ilk defa hazırladığı neon eserler, 1990'ların bilgisayar oyunlarına ithaf edilen bir aşk mektubu görevi görüyor. Serginin 19 Eylül'deki açılışına sadece VIP kart sahipleri girebiliyor. Ama sonrasında dileyenler gezebilir. Bu yılın yine en merak edilen bir başka davetinin ev sahipliğini ise Selman Bilal üstleniyor. Zilberman Gallery ise 10. yıl özel partisini 20 Eylül'de Garaj İstanbul'da gerçekleştirecek.

  • 6
  • 16
sanatın izinde
Eylülde sanatın izinde

GELECEK YOSUNDA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. Tasarım Bienali, 22 Eylül'de kapılarını açıyor. Altı hafta devam edecek bienalin sergileri Beyoğlu'nda toplam 3.5 kilometrelik yürüyüş alanının içinde altı mekana dağılmış durumda. Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X İstanbul... Kısacası Jan Boelen'in küratörlüğünü yaptığı bienal sergilerinin hepsini aynı gün gezebileceksiniz. Tasarım Bienali'nde öne çıkan işler şöyle:

  • 7
  • 16
sanatın izinde
Eylülde sanatın izinde
  • LUMA'nın Sanatsal Araştırma Direktörü Henriette Waal'in Algae Lab (Yosun Laboratuvarı) projesinin İstanbul için üretilmiş bir versiyonu sergilenecek. Laboratuvarda 3D printer ile yosundan yapılan bardak, çanak gibi objeleri inceleme fırsatı bulacaksınız.
  • Nur Horsanlı ise Halletmek adını verdiği projesinde Beyoğlu'ndaki esnafın günlük çözümlerini inceleyecek.
  • AATB, The Marmara Oteli'nin çatısındaki ekrana Uluslararası Uzay İstasyonu'nu takip edecek iki çift göz yerleştirecek.
  • Taeyoon Choi, farklı öğrenme biçimlerini inceleyen School for Poetic Computation'ın gizli arşivini bienal için açacak.
  • En ilginç projelerden biri ise SO? İstanbul tarafından tasarlanan Suda Yaşam. Acil durumlar sonrasında devreye girmesi öngörülen ve suda yüzebilen bir sosyal konut önerisi hazırlamışlar.
BİZE ULAŞIN