Fit ve güzel olmanın en ballı yolu bakın ne!

AKSOY'DAN ZAYIFLAMA KÜRÜ

- 1 bardak su

- 1 tatlı kaşığı ham bal

- 1 dilim limon

İlkbahar ile birlikte başlayan zayıflama telaşı kişileri strese sokan başlıca sebeplerden biridir. Aksoy, bal yardımı ile hem sağlıklı hem de fit bir görüntüye kavuşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Sağlıklı zayıflamak isteyenlere sabahları içmeleri için bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı ham bal ve bir dilim limon kürü öneren Aksoy, şunları kaydediyor: "Bal vitamin, mineral ve amino asitler içerir. Ek olarak stresi azaltmak, uykuyu düzene sokmak, solunum yolu hastalıklarını etkilemek ve bağırsakları çalıştırmak gibi pek çok tedavi edici ve şifalı özelliği vardır. İşte burada balın önemi bir kez daha kendini gösteriyor. Bizzat arıların yapmış olduğu, hiçbir kimyasal işlem görmemiş gerçek ham balı eğer sabah aç karnına bir kaşık yerseniz sizi hem tok tutacak hem de vücudunuzun ihtiyaç duyacağı tüm proteinleri, mineralleri ve vitaminleri o bir kaşık balla dengede tutabileceksiniz. Yavaş yavaş çok yeme alışkanlığınızı terk edecek ve zayıflamaya başlayacaksınız."