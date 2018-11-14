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ve güzel olmanın en lı yolu bakın ne!

Giriş Tarihi: 14.11.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:33
Fit ve güzel olmanın en ballı yolu bakın ne!

İlkbaharla birlikte doğa her ne kadar şenlikli bir şekilde uyansa da, bir takım cilt problemlerini de beraberinde getiriyor. Matlık, kuruluk, leke, kızarıklık bu dönemde sıklıkla yaşanan cilt problemlerinin başında geliyor. Zayıflama telaşı ise ilkbaharın bir diğer stresli gündem maddesi durumunda bulunuyor. ın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, yaşanan bu sağlık ve problemlerine karşı ham ve gerçek bal ile yapılabilecek bal kürlerini tavsiye ediyor.

Fit ve güzel olmanın en ballı yolu bakın ne!

CİLDİ NEMLENDİRİR, LEKE PROBLEMLERİNİ ÇÖZER

İlkbaharla birlikte vücudun çalışma mekaniğinin değiştiğini, kan dolaşımı ve hormon seviyesinin arttığını dile getiren Aksoy, bu mevsimde yaşanabilecek cilt problemlerini şöyle sıralıyor: Kızarıklık, kuruluk, pullanmaya bağlı döküntü, akne ve leke miktarında artış. Bu noktada hem sağlık ve hem de için kadın ve erkeklere ham tüketimini öneren Aksoy, "Vitamin ve mineraller bakımından zengin olan bal cilde çok faydalı bir besindir. Bal iyileştirici ve doku üretimini artıran özelliğiyle sivilcelerden kaynaklı doku kaybını hücreleri canlandırarak giderir. Antioksidan özelliği nedeniyle yeni sivilce oluşumunu engeller. Ayrıca cilt lekelerini de giderir. Kuru cildi nemlendirir." diye konuşuyor.

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Fit ve güzel olmanın en ballı yolu bakın ne!

BALLI MASKE TARİFLERİ VE FAYDALARI

Sağlık ve için ham ı hem tüketmenin hem de cilde sürmenin son derece faydalı olduğunu söyleyen Aksoy, tarçın ve balla yapılan kürlerin sivilcelere iyi geldiğini söyledi. 'Avokado, yoğurt ve bal' üçlüsüne dikkati çeken Aksoy, bu maskenin gözenekleri açtığını, kolajen üretimini arttırdığını ve cildin görünümünde ciddi farklılıklar yarattığını kaydediyor.

Fit ve güzel olmanın en ballı yolu bakın ne!

ın sihirli bir içeriği bulunduğuna anlatan Aksoy, konuşmasına şöyle devam ediyor: "Özellikle vitamin, mineral ve protein kaynağı olan balın yapısındaki meyve asitleri cildi arındırıyor, azot ve glüsit gibi maddeler nemlendirici özellikler içerip cildin nem dengesini düzenliyor. Oligo elementler ise hücreleri yeniliyor. Manganez, magnezyum, kalsiyum ve silisyum gibi mineraller ise cildi pürüzsüz bir güzelliğe kavuşturuyor.'' açıklamasında bulunuyor.

Fit ve güzel olmanın en ballı yolu bakın ne!

AKSOY'DAN ZAYIFLAMA KÜRÜ

- 1 bardak su

- 1 tatlı kaşığı ham

- 1 dilim limon

İlkbahar ile birlikte başlayan zayıflama telaşı kişileri strese sokan başlıca sebeplerden biridir. Aksoy, bal yardımı ile hem sağlıklı hem de bir görüntüye kavuşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Sağlıklı zayıflamak isteyenlere sabahları içmeleri için bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı ham bal ve bir dilim limon kürü öneren Aksoy, şunları kaydediyor: "Bal vitamin, mineral ve amino asitler içerir. Ek olarak stresi azaltmak, uykuyu düzene sokmak, solunum yolu hastalıklarını etkilemek ve bağırsakları çalıştırmak gibi pek çok tedavi edici ve şifalı özelliği vardır. İşte burada balın önemi bir kez daha kendini gösteriyor. Bizzat arıların yapmış olduğu, hiçbir kimyasal işlem görmemiş gerçek ham balı eğer sabah aç karnına bir kaşık yerseniz sizi hem tok tutacak hem de vücudunuzun ihtiyaç duyacağı tüm proteinleri, mineralleri ve vitaminleri o bir kaşık balla dengede tutabileceksiniz. Yavaş yavaş çok yeme alışkanlığınızı terk edecek ve zayıflamaya başlayacaksınız."

Fit ve güzel olmanın en ballı yolu bakın ne!

BAL HANGİ İÇECEKLER İLE TÜKETİLİR

Antioksidan özelliği taşıyan ın siyah çay ve bitki çaylarında kullanımının sağlıklı yaşam için önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Bağran Aksoy'un, metabolizmayı hızlandıran, arındıran ve yağ yakan içecek önerileri şöyle:

- Bir bardak suya, bir tatlı kaşığı gerçek bal, limon ve zencefili eklemek öksürüğe iyi gelir, yağ yakmaya yardımcı olur.

- Bir bardak suya nane ve bir tatlı kaşığı gerçek balı ilave etmek vücutta ferahlatıcı bir etki yapacağı gibi açlık hissini azaltıp ve dinç kalmanıza da katkı sağlar.

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