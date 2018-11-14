Fit ve güzel olmanın en ballı yolu bakın ne!

BAL HANGİ İÇECEKLER İLE TÜKETİLİR
Antioksidan özelliği taşıyan balın siyah çay ve bitki çaylarında kullanımının sağlıklı yaşam için önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Bağran Aksoy'un, metabolizmayı hızlandıran, arındıran ve yağ yakan içecek önerileri şöyle:
- Bir bardak suya, bir tatlı kaşığı gerçek bal, limon ve zencefili eklemek öksürüğe iyi gelir, yağ yakmaya yardımcı olur.
- Bir bardak suya nane ve bir tatlı kaşığı gerçek balı ilave etmek vücutta ferahlatıcı bir etki yapacağı gibi açlık hissini azaltıp ve dinç kalmanıza da katkı sağlar.