Genç kadın inat etti başardı! İşte muhteşem değişimi...

Genç kadın Amber Rachdi, küçüklüğünden beri fazla kilo problemi yaşıyordu. Zaman ilerledikçe öyle bir hal aldı ki kapılardan geçemez, arabaya binemez hatta yataktan kalkamaz oldu. Onu görenler en fazla 3 yıl yaşar diyordu. Tüm söylenenlere aldırış etmeden diyete başladı. Doktor desteği de alan Amber Rachdi tam 200 kilo vererek hem doktorunu hem çevresindekileri şaşırttı. 200 kilo vererek mankenlere taş çıkaran Amber Rachdi hem sağlığına hem de istediği görüntüye kavuştu. İşte amber ve amber gibi kilo vererek bambaşka bir insana dönüşenler…