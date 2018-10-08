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  • Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 08.10.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 17:40
Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda kalsiyum ağırlıklı besinler tüketmek, zayıflamaya ve çeşitli kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum takviyeleri dışında kalsiyumun bulunduğu besinleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

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Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

YAŞ ARALIĞINA GÖRE GÜNDE NE KADAR KALSİYUM ALINMALIDIR?

Kalsiyum faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından ciddi tehtid oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı sizlere yaş aralığına göre kalsiyum beslenme tablosunun nasıl olması gerektiğini açıklayacağız.

0-12 ay (sadece anne sütü ile beslenmemiş) 525mg
1-3 yıl 350mg
4-6 yıl 450mg
7-10 yıl 550 mg
11-18 yaş - erkekler 1000mg
11-18 yaş - kızlar 800mg
Yetişkinler (19+) 700mg
Hamile kadın 700mg
Emziren kadınlar 700 mg + 550 mg

Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir diyorsanız Dr. Muammer Yıldız sizler için cevapladı, işte ayrıntılar…

Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

1) Çiğ Süt

1 bardak: 300 mg

Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

2) Badem

1 avuç: 76 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kalsiyum besin kaynakları bulunur.

Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

2) Kale lahanası (pişirilmiş)
1 fincan: 245 mg

Günde 2 taneyi geçmeyin! Bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız...

3) Fasulyeler ve mercimek

Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabası (bezelye, maş, börülce) hiç ama hiç fark etmiyor, fasulyegillerin hepsi bol miktarda kalsiyum ihtiva ediyor. Mercimekgiller ailesinin de (yeşil, kırmızı) olduğunun altını çizelim. Fasulye ve mercimek zaten akraba besinler ve hepsinin de içinde kalsiyum kadar bol miktarda demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat var.

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