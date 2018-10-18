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Günde iki bardak içiyorsanız...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 15:59
Günde iki bardak çay içiyorsanız...

, kimi zaman yemekten sonra içilir, kimi zaman da dostlarla edilen iki kelama eşlik eder. Bu nedenle toplumumuzda en fazla tüketilen içeceklerin başında gelir. Peki, çay yararlı mı yoksa zararlı mıdır?

Günde iki bardak çay içiyorsanız...

İşte, bu soru bilim dünyasını ikiye ayırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde ise siyah ın bilinmeyen 9 yararı ortaya çıktı. İşte siyah çayın bilimsel olarak kanıtlanmış o yararları:

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Günde iki bardak çay içiyorsanız...

Siyah da bulunan polifenol ve kateşinler, bazı kanser türlerinin ortaya çıkmasını engelliyor.

Günde iki bardak çay içiyorsanız...

Ayrıca siyah daki polifenol, DNA hasarını engelliyor.

Günde iki bardak çay içiyorsanız...

Günde 3-4 fincan içen bir insana inme inmesi oranı, 1 fincan çay içen insana göre %21 azalıyor.

Günde iki bardak çay içiyorsanız...

Siyah ın, karın çevresinde meydana gelen yağlanmaları engellediği ortaya çıktı.

Günde iki bardak çay içiyorsanız...

Günde 2 fincan içmenin, stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürdüğü kanıtlanmıştır.

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