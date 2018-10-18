Günde iki bardak çay içiyorsanız...

Çay, kimi zaman yemekten sonra içilir, kimi zaman da dostlarla edilen iki kelama eşlik eder. Bu nedenle toplumumuzda en fazla tüketilen içeceklerin başında gelir. Peki, çay yararlı mı yoksa zararlı mıdır? İşte, bu soru bilim dünyasını ikiye ayırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde ise siyah çayın bilinmeyen 9 yararı ortaya çıktı. İşte siyah çayın bilimsel olarak kanıtlanmış o yararları: Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler, bazı kanser türlerinin ortaya çıkmasını engelliyor. Ayrıca siyah çaydaki polifenol, DNA hasarını engelliyor. Günde 3-4 fincan çay içen bir insana inme inmesi oranı, 1 fincan çay içen insana göre %21 azalıyor. Siyah çayın, karın çevresinde meydana gelen yağlanmaları engellediği ortaya çıktı. Günde 2 fincan çay içmenin, stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürdüğü kanıtlanmıştır.