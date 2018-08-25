Her anını paylaşıyor! Yaşını duyanlar inanamıyor

Malezya'nın en genç milyarderinden olan Chryseis Tan, hayatının her anını instagram'dan paylaşıyor. 28 yaşında yatırımcı ve CEO olan Chryseis Tan, Instagram hesabından herkesi özendirecek yaşam tarzını, tatillerini, yemek yeme anlarını paylaşıyor. Malezya'nın en zengin 20. insanı olan Vincent Tan kızı olan Chryseis, Malezya'nın en büyük alışveriş merkezi Berjaya Times Square'nın CEO'sudur. Chryseis Tan, 330 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından, stilini takip eden kullanıcıların benzer ürünleri temin edebilecekleri bir moda uygulaması olan Goxip'in de kurucusudur. Sürekli seyahat halinde olan Chryseis, ulaşımını tabi ki özel jetiyle yapmaktadır. Chryseis Tan, Haziran ayında Malezyalı bir milyarderin oğlu olan Faliq Nasimuddin ile nişanlandı.