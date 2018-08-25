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Her anını paylaşıyor! Yaşını duyanlar inanamıyor

Giriş Tarihi: 25.08.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.08.2018 11:19
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Her anını paylaşıyor! İşte genç in kıskandıran yaşam tarzı...
Her anını paylaşıyor! İşte genç milyarderin kıskandıran yaşam tarzı...

Malezya'nın en genç inden olan Chryseis Tan, hayatının her anını instagram'dan paylaşıyor.

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Her anını paylaşıyor! İşte genç in kıskandıran yaşam tarzı...
Her anını paylaşıyor! İşte genç milyarderin kıskandıran yaşam tarzı...

28 yaşında yatırımcı ve CEO olan Chryseis Tan, Instagram hesabından herkesi özendirecek yaşam tarzını, tatillerini, yemek yeme anlarını paylaşıyor.

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Her anını paylaşıyor! İşte genç in kıskandıran yaşam tarzı...
Her anını paylaşıyor! İşte genç milyarderin kıskandıran yaşam tarzı...

Malezya'nın en zengin 20. insanı olan Vincent Tan kızı olan Chryseis, Malezya'nın en büyük alışveriş merkezi Berjaya Times Square'nın CEO'sudur.

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Her anını paylaşıyor! İşte genç in kıskandıran yaşam tarzı...
Her anını paylaşıyor! İşte genç milyarderin kıskandıran yaşam tarzı...

Chryseis Tan, 330 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından, stilini takip eden kullanıcıların benzer ürünleri temin edebilecekleri bir moda uygulaması olan Goxip'in de kurucusudur.

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Her anını paylaşıyor! İşte genç in kıskandıran yaşam tarzı...
Her anını paylaşıyor! İşte genç milyarderin kıskandıran yaşam tarzı...

Sürekli seyahat halinde olan Chryseis, ulaşımını tabi ki özel jetiyle yapmaktadır.

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Her anını paylaşıyor! İşte genç in kıskandıran yaşam tarzı...
Her anını paylaşıyor! İşte genç milyarderin kıskandıran yaşam tarzı...

Chryseis Tan, Haziran ayında Malezyalı bir in oğlu olan Faliq Nasimuddin ile nişanlandı.

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Her anını paylaşıyor! İşte genç in kıskandıran yaşam tarzı...
Her anını paylaşıyor! İşte genç milyarderin kıskandıran yaşam tarzı...
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