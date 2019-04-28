İl il Türk müziğinin mirası anlatılıyor Anadolu’da Türk müziği yeniden yeşeriyor

Hatay Kültür Merkezi'ndeyiz. Salon cıvıl cıvıl gençlerle dolu. Önce usta müzisyenlerden oluşan saz ekibi sahnede yerini alıyor. Ardından Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Aylin Şengün Taşçı sahneye çıkıyor. Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi kapsamında bir seminer verecek olan Taşçı'nin gençlere ilk sorusu şu oluyor: "Makam nedir?" Söz alan bir liseli "Mevki, yer" yanıtını veriyor. Evet, makamın anlamlarından biri bu. Ama burada bahsi geçen elbetteki müzikteki anlamı. İşte seminerin verilme amacı tam da bu. Gençlere Türk müziğini tanıtmak ve sevdirmek. Taşçı, seminer boyunca gençlerin diliyle konuşup onlara Türk müziğinin tarihsel yolculuğunu ilgi çekici örneklerle anlatıyor. Beş vakit namazın her birinin makamını tek tek açılıyor, kadın bestekarları tanıtıyor. Sadettin Kaynak'ın Muhabbet Bağı adlı eserini peygamberimizi rüyasında gördüğü bir gecenin sabahında bestelediğini sadece gençler değil, biz de ilk kez Taşçı'dan öğreniyoruz.

İnteraktif bir seminer bu. Gençler sahneye çıkıp Türk müziği enstrümanlarını ustalarının yardımıyla deneme şansı buluyor. Birçoğu belki de hayatlarında ilk kez bir neye, kanuna, kemana dokunuyor. Sonra bir bakıyorsunuz bütün salon "Ceddin deden neslin baban..." diyerek Mehter Marşı'nı söylemeye başlıyor. Taşçı, Mehter Marşı'nın ünlü besteci Mozart'a nasıl ilham verdiğinden bahsetmeyi de ihmal etmiyor. Saz ekibi önce tasavvuf müziğinden bir örnek veriyor ardından bir sultan bestekarın eserini çalıyor. Türk müziğinin ustaları sahnedeyken zaman nasıl akıp geçiyor kimse anlamıyor. Seminerin ardından meraklı gençler Taşçı'nın çevresini kuşatıp sorular sormaya devam ediyor. Aralarında ney üflemek isteyen de var, kanun çalmak isteyen de...