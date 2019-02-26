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  • İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!

Bir dönem güzellikleriyle dünyayı sarsan ve şimdilerde 50'li yaşların üzerinde olan ünlü yıldızlar için zaman adeta durmuş gibi. Güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmedikleri gibi aralarında giderek gençleşenler bile var... İşte 60'ına merdiven dayamış ünlü yıldızların güzellik sırları...

Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 12:03
İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!

Herkes onların güzelliığini ve formunun sırrını konuşuyor... işte zamanı tersine akıtmayı başaran ünlü yıldızlar ve sırları...

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!

Julianne Moore (58)

100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden.

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İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!

Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor.

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!

Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!
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İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!

Sandra Bullock (54)

Cildi hâlâ 30'larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan.

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız ünlü yıldızların güzellik sırları!

Sandra Bullock'un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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