Jennifer Lopez’in mal varlığı dudak uçuklattı

Güzelliği, dansları ve müziği ile yıllardır müzik dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olan Jennifer Lopez hakkında daha önce muhtemelen duymadığınız 20 ilginç bilgi... Güzelliği, dansları ve müziği ile yıllardır müzik dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olan Jennifer Lopez hakkında daha önce muhtemelen duymadığınız 20 ilginç bilgi... Ününü 1991'de katıldığı 'In Living Color' televizyon programında 'Fly Girl' seçilerek duyurdu. Şovdan Janet Jackson'ın dansçısı olmak için ayrıldı. 'Selena' filminde ölen sanatçı Selena'yı canlandırmak için şan dersi aldı ve böylelikle şarkı söylemek istediğini keşfetti. 1999'da yayınladığı 'If You Had My Love' adlı çıkış parçasıyla Billboard Hot 100'de birinci oldu. 2000 yılında Grammy Ödülleri'nde giydiği yeşil elbise o kadar çok araştırıldı ki Google Görseller'in doğmasına neden oldu. 'Ain't It Funny (Murder Remix)' şarkısı 2000'li yılların en popüler 2. şarkısı, en iyi 2. pop şarkısı ve en iyi 3. R&B şarkısı seçildi.