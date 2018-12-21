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’in mal varlığı dudak uçuklattı

Güzelliği, dansları ve müziği ile yıllardır müzik dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olan hakkında daha önce muhtemelen duymadığınız 20 ilginç bilgi...

Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:40
Jennifer Lopez’in mal varlığı dudak uçuklattı

Güzelliği, dansları ve müziği ile yıllardır müzik dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olan hakkında daha önce muhtemelen duymadığınız 20 ilginç bilgi...

Jennifer Lopez’in mal varlığı dudak uçuklattı

Ününü 1991'de katıldığı "In Living Color" televizyon programında "Fly Girl" seçilerek duyurdu.

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Jennifer Lopez’in mal varlığı dudak uçuklattı

Şovdan Janet Jackson'ın dansçısı olmak için ayrıldı.

Jennifer Lopez’in mal varlığı dudak uçuklattı

"Selena" filminde ölen sanatçı Selena'yı canlandırmak için şan dersi aldı ve böylelikle şarkı söylemek istediğini keşfetti.

Jennifer Lopez’in mal varlığı dudak uçuklattı

1999'da yayınladığı "If You Had My Love" adlı çıkış parçasıyla Billboard Hot 100'de birinci oldu.

Jennifer Lopez’in mal varlığı dudak uçuklattı

2000 yılında Grammy Ödülleri'nde giydiği yeşil elbise o kadar çok araştırıldı ki Google Görseller'in doğmasına neden oldu.

Jennifer Lopez’in mal varlığı dudak uçuklattı

"Ain't It Funny (Murder Remix)" şarkısı 2000'li yılların en popüler 2. şarkısı, en iyi 2. pop şarkısı ve en iyi 3. R&B şarkısı seçildi.

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