Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kadınlara bol bol erkeklere ise...

Giriş Tarihi: 05.12.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 11:34
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Aromaları ile yemeklere lezzet katan baharatların sağlık için de sayısız faydası bulunuyor. Şeker ve kolesterol düzenlemekten, metabolizma güçlendirmeye, kanser hücrelerinin baskılanmasından tümörün küçülmesine katkı sağlayanlara kadar birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar doğru kullanılmadığında ise sağlığı tehdit edebiliyor.

Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Özellikle kronik hastalıkları olanların baharatları daha dikkatli kullanması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, , tarçın, biber, gibi günlük hayatın içindeki baharatların kullanımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

ZENCEFİL REGL AĞRILARINI DİNDİRİYOR, TÜMÖRÜN KÜÇÜLMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar olarak kullanılan , çay olarak tüketildiğinde hamilelik dönemi bulantılarında kullanılabilecek en güvenilir çareye dönüşür.

Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

çayı aynı zamanda uzun yolda ortaya çıkan mide bulantılarında da etkilidir. Antitümör etkisi sayesinde tedavisi zor olan kanser türlerinde doktora danışılarak tüketilen zencefil tümörün büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir.

Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Spor yapan kadınlarda kas ağrılarını ve adet dönemindeki ağrıları azalttığına dair çalışmalar bulunan solunum yolu hastalıklarında, öksürük, grip ve soğuk algınlığına birebirdir.

Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Fakat kan basıncı ve şeker ile ilgili ilaç kullananlar için sakıncalı olabileceği unutulmamalıdır.

Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN