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ailesini sarsan skandal!

Gösteri dünyasının ünlü ailesi - Jenner üyeleri bugüne kadar çok skandal gördü ama bu kadarı ilk kez oldu.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 15:20
Kardashian ailesini sarsan skandal!

Gösteri dünyasının ünlü ailesi - Jenner üyeleri bugüne kadar çok skandal gördü ama bu kadarı ilk kez oldu.

Kardashian ailesini sarsan skandal!

Ailenin kendilerinden ayırmadığı yakın dostları, kızlardan birinin sevgilisini baştan çıkardı ve büyük bir aldatma skandalı yaşandı.

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Kardashian ailesini sarsan skandal!

ABD basınına yansıyan iddialara göre, kız kardeşlerin en genci 'ın yakın arkadaşı Jordyn Woods ile ablası Khloe'nin sevgilisi Tristan Thompson birlikte bir kaçamak yaptı.

Kardashian ailesini sarsan skandal!

Daha önce bebeğinin doğumuna günler kala aldatılıp sevgilisini affeden Khloe , bu kez Thompson'a kapıyı gösterdi.

Kardashian ailesini sarsan skandal!

Aslında ilk haber Khloe ile Tristan Thompson'ın ayrılığı oldu.

Kardashian ailesini sarsan skandal!

Fakat kısa bir süre sonra bunun sıradan bir ayrılık olmadığı, perde arkasında bambaşka olaylar yaşandığı da ortaya çıktı.

Kardashian ailesini sarsan skandal!

Ayrılığın ardındaki gerçek de bir skandalı gün yüzüne çıkardı. 'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods, Khloe 'ın sevgilisi Tristan Thompson ile yakınlaşmıştı.

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