Kardashian ailesini sarsan skandal!

Gösteri dünyasının ünlü ailesi Kardashian- Jenner üyeleri bugüne kadar çok skandal gördü ama bu kadarı ilk kez oldu. Gösteri dünyasının ünlü ailesi Kardashian- Jenner üyeleri bugüne kadar çok skandal gördü ama bu kadarı ilk kez oldu. Ailenin kendilerinden ayırmadığı yakın dostları, kızlardan birinin sevgilisini baştan çıkardı ve büyük bir aldatma skandalı yaşandı. ABD basınına yansıyan iddialara göre, kız kardeşlerin en genci Kylie Jenner'ın yakın arkadaşı Jordyn Woods ile ablası Khloe'nin sevgilisi Tristan Thompson birlikte bir kaçamak yaptı. Daha önce bebeğinin doğumuna günler kala aldatılıp sevgilisini affeden Khloe Kardashian, bu kez Thompson'a kapıyı gösterdi. Aslında ilk haber Khloe Kardashian ile Tristan Thompson'ın ayrılığı oldu. Fakat kısa bir süre sonra bunun sıradan bir ayrılık olmadığı, perde arkasında bambaşka olaylar yaşandığı da ortaya çıktı. Ayrılığın ardındaki gerçek de bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods, Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile yakınlaşmıştı.