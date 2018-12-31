Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...

Kanye West, karısı ve üç çocuğunun annesi Kim Kardashian'a yılbaşı hediyesi olarak küçük bir servet hediye etti. Kardashian ile West 2014 yılında evlenmişti. Çiftin ikisi kız bir erkek üç çocuğu bulunuyor. Kanye West, karısı ve üç çocuğunun annesi Kim Kardashian'a pek çok kişi için servet değerinde olan bir hediye aldı. 41 yaşındaki West, Kardashian'a yılbaşı hediyesi olarak Florida'daki gözde bir muhitte bir ev satın aldı. West, milyarderler sitesi olarak bilinen Faena House'ta aldığı ev için tam 14 milyon dolar ödedi.