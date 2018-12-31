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  • Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...

Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...

, karısı ve üç çocuğunun annesi 'a yılbaşı hediyesi olarak küçük bir servet hediye etti.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:03
Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...

Kardashian ile West 2014 yılında evlenmişti. Çiftin ikisi kız bir erkek üç çocuğu bulunuyor.

Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...

, karısı ve üç çocuğunun annesi 'a pek çok kişi için servet değerinde olan bir hediye aldı.

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Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...

41 yaşındaki West, Kardashian'a yılbaşı hediyesi olarak Florida'daki gözde bir muhitte bir ev satın aldı.

Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...

West, milyarderler sitesi olarak bilinen Faena House'ta aldığı ev için tam 14 milyon dolar ödedi.

Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...
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Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...
Karıma feda olsun! Kardashian'a küçük bir servet hediye etti...
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