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  • Kariyerine çocuk model olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk model olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk model olarak başlayan Oscar Ödülü ve Altın Küre Ödülü sahibi güzel oyuncu Jennifer Lynn Connelly katıldığı davetlerde tüm bakışları üzerine topluyor...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 12:40
Kariyerine çocuk model olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Time, Vanity Fair, Esquire ve Los Angeles Times dergilerinin dünyadaki en güzel kadınlar listelerinde yer alan 48 yaşındaki güzel oyuncu , Korkusuzlar ve Örümcek-Adam: Eve Dönüş gibi yapımlarda rol alarak beyaz perdede son dönemde çok sık bahsettirdi. Connelly, kült film 'Top Gun'ın devam halkası, 'Top Gun 2' filminin kadrosuna da dahil olmuştu.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

"Alita: Savaş Meleği" filminin Londra'nın Leicester kentindeki prömiyerine katılan filmin oyuncu kadrosunda bulunan yılların eskitemediği güzelliğiyle yine göz doldurdu.

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Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

"Labirent" serisinden tanıdığımız Rosa Salazar'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda iki Oscar ödüllü Christoph Waltz, Oscar ve Altın Küre ödüllü , "Tam Gaz"da izlediğimiz Eiza González, "Hızlı ve Öfkeli" serisinin yıldızı Michelle Rodriguez, "Ay Işığı" ile geçtiğimiz sene Oscar kazanan Mahershala Ali, Keean Johnson, Jeff Fahey ve Casper Van Dien yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise "Günah Şehri", "Dehşet Gezegeni" ve "Ustura" gibi filmlerle tanınan Robert Rodriguez oturuyor.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Filmin yönetmen kolyuğunda ise "Terminatör", "Titanik" ve "Avatar" gibi unutulmaz filmlere imza atan üç Oscar ödüllü yönetmen James Cameron var.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

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Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Tilly Lockey

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