Kariyerine çocuk model olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle geceye damga vurdu!

"Labirent" serisinden tanıdığımız Rosa Salazar'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda iki Oscar ödüllü Christoph Waltz, Oscar ve Altın Küre ödüllü Jennifer Connelly, "Tam Gaz"da izlediğimiz Eiza González, "Hızlı ve Öfkeli" serisinin yıldızı Michelle Rodriguez, "Ay Işığı" ile geçtiğimiz sene Oscar kazanan Mahershala Ali, Keean Johnson, Jeff Fahey ve Casper Van Dien yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise "Günah Şehri", "Dehşet Gezegeni" ve "Ustura" gibi filmlerle tanınan Robert Rodriguez oturuyor.