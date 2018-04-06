Kate Middleton'ın ilham veren hamilelik stili

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamile olduğu öğrenilen Kate Middleton, her zamanki gibi şıklığını koruyor. İşte Cambridge Düşesi'nin geçmişteki ve şimdiki hamilelik stillerinden kareler... İlk çocuğu George'u 22 Temmuz 2013 yılında, ikinci çocuğu Charlotte'ı ise 2 Mayıs 2015 yılında dünyaya getiren Cambridge Düşesi'nin üçüncü çocuğuna hamile olduğu haberi eylül ayında duyurulmuştu. Güzelliği ve bakımlı haliyle dikkat çeken İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyesi, geçmişteki hamileliklerinde olduğu kadar, üçüncü hamileliğinde de stiliyle kadınlara ilham oluyor. Her zaman zarif ve sofistike stiliyle ön planda olan Kate Middleton, kıyafet harcamalarıyla konuşulsa da aslında bir kıyafeti birkaç kez giyerek medyada kendine yer ediniyor.