Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Kate Middleton ve Prens William ile Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) 100'üncü yılı etkinliklerinde boy gösterdi. Düşesler kıyafetleriyle göz doldururken, Meghan Markle'ın Buckingham Sarayı balkonunda Kraliçe'nin hemen yanında yer alması, 'Yeni gözde Markle' yorumlarına neden oldu. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) 100'üncü yılı etkinliklerinde kraliyet ailesinin 'mükemmel dörtlüsü' Kate Middleton ve Prens William ile Meghan Markle ve Prens Harry bir aradaydı. Savaşın kahramanlarının anıldığı etkinlikte Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın bahçesinde bir konuşma yaptı. Anma etkinliğini kraliyet ailesinin pek çok üyesiyle birlikte binlerce İngiliz de sokaklarda izledi. Savaş uçaklarının gösteri yaptığı anmada gözler iki düşesin üzerindeydi. Yeni doğan oğlu Louis'in vaftiz töreninin üzerinden henüz 24 saat geçmeden Buckingham'a giden Cambridge Düşesi, kıyafetindeki broşla ön plana çıktı.