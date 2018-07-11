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Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Giriş Tarihi: 11.07.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 11:11
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Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...
Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Kate Middleton ve Prens William ile Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) 100'üncü yılı etkinliklerinde boy gösterdi.

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Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...
Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Düşesler kıyafetleriyle göz doldururken, Meghan Markle'ın Buckingham Sarayı balkonunda Kraliçe'nin hemen yanında yer alması, "Yeni gözde Markle" yorumlarına neden oldu.

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Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...
Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) 100'üncü yılı etkinliklerinde kraliyet ailesinin 'mükemmel dörtlüsü' Kate Middleton ve Prens William ile Meghan Markle ve Prens Harry bir aradaydı.

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Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...
Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Savaşın kahramanlarının anıldığı etkinlikte Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın bahçesinde bir konuşma yaptı.

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Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...
Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Anma etkinliğini kraliyet ailesinin pek çok üyesiyle birlikte binlerce ��ngiliz de sokaklarda izledi.

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Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...
Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Savaş uçaklarının gösteri yaptığı anmada gözler iki düşesin üzerindeydi.

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Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...
Kate Middleton'ın pabucu dama atıldı! İşte dikkat çeken o detay...

Yeni doğan oğlu Louis'in vaftiz töreninin üzerinden henüz 24 saat geçmeden Buckingham'a giden Cambridge Düşesi, kıyafetindeki broşla ön plana çıktı.

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