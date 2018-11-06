Kazaktan elbise olur mu?

Öncelikle kazağınızın boyuna dikkat edin. Uzun olması mühim. Uzunluk konusunda ölçüyü tutturduktan sonra, zarif bir kemer ile kazağınızı dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Bella bunun için gold rengi bir zincir tercih etmiş. Şık ve klasik bir hava yaratmak istiyorsanız, siz de benzer bir kemer veya zincir kullanabilirsiniz. Daha sportif görünmeyi arzuluyanlar için de kalın ve tokalı kemerler öneriyoruz. Bella'nın kombinindeki göz alıcı detaylardan biri de egzotik çizmeler. Kış sezonunun en cool parçalarından biri olan bu çizmeler nereye giderseniz gidin stilinizi yıldızlaştıracaktır. Sahibi olmadan kışı geçirmeyin!