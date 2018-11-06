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tan elbise olur mu?

Giriş Tarihi: 06.11.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 09:43
Kazaktan elbise olur mu?

Uzun kesim bir kazağı elbise olarak kullanmak, sizin kulağınaza da hoş gelmiyor mu? İmkansız değil. Birkaç stil hamlesiyle gardırobunuzdaki lara yeni bir soluk getirebilirsiniz.

Kazaktan elbise olur mu?

Nasıl yapılması konusunda ilk yardımı yeni nesil süpermodel Bella Hadid'den alıyoruz. O günlük stilinde değişim ve yenilik sevenlerden. Her parçayı kendine uyarlaması da bu yüzden. Buna elbise gibi giydiği kışlık ları dahil.

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Kazaktan elbise olur mu?

Öncelikle kazağınızın boyuna dikkat edin. Uzun olması mühim. Uzunluk konusunda ölçüyü tutturduktan sonra, zarif bir kemer ile kazağınızı dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Bella bunun için gold rengi bir zincir tercih etmiş. Şık ve klasik bir hava yaratmak istiyorsanız, siz de benzer bir kemer veya zincir kullanabilirsiniz. Daha sportif görünmeyi arzuluyanlar için de kalın ve tokalı kemerler öneriyoruz. Bella'nın kombinindeki göz alıcı detaylardan biri de egzotik çizmeler. Kış sezonunun en cool parçalarından biri olan bu çizmeler nereye giderseniz gidin stilinizi yıldızlaştıracaktır. Sahibi olmadan kışı geçirmeyin!

Kazaktan elbise olur mu?
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Kazaktan elbise olur mu?
Kazaktan elbise olur mu?
Kazaktan elbise olur mu?
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