Kendall Jenner'ın yeni imajı beğenilmedi!

Kendall Jenner, kâkül kestirdiği yeni saç stilini sosyal medyada paylaşıp takipçilerine fikirlerini sordu... Kardashian/Jenner ailesinin model olan üyesi Kendall Jenner, saç modelini değiştirdi. 23 yaşındaki ABD'li model, yeni saç stilini Instagram hesabından paylaştı.. Saçlarına kâkül kestiren Jenner, paylaşımını, 'Evet mi, hayır mı, belki mi?' notuyla yayımladı. Jenner'ın yeni imajını gösterdiği paylaşımı 4,5 milyonun üzerinde beğeni alsa da yapılan yorumlarda ünlü modelin sorusuna genelde 'Hayır' cevabı verildi. Jenner, yeni saçını takipçilerine beğendiremedi.