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'ın yeni imajı beğenilmedi!

, kâkül kestirdiği yeni saç stilini sosyal medyada paylaşıp takipçilerine fikirlerini sordu...

Giriş Tarihi: 10.02.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 12:46
Kendall Jenner'ın yeni imajı beğenilmedi!

Kardashian/Jenner ailesinin model olan üyesi , saç modelini değiştirdi.

Kendall Jenner'ın yeni imajı beğenilmedi!

23 yaşındaki ABD'li model, yeni saç stilini Instagram hesabından paylaştı..

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Kendall Jenner'ın yeni imajı beğenilmedi!

Saçlarına kâkül kestiren Jenner, paylaşımını, "Evet mi, hayır mı, belki mi?" notuyla yayımladı.

Kendall Jenner'ın yeni imajı beğenilmedi!

Jenner'ın yeni imajını gösterdiği paylaşımı 4,5 milyonun üzerinde beğeni alsa da yapılan yorumlarda ünlü modelin sorusuna genelde "Hayır" cevabı verildi.

Kendall Jenner'ın yeni imajı beğenilmedi!

Jenner, yeni saçını takipçilerine beğendiremedi.

Kendall Jenner'ın yeni imajı beğenilmedi!
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Kendall Jenner'ın yeni imajı beğenilmedi!
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