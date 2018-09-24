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Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 24.09.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 11:09
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Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor
Kim Kardashian 27 kilo verdi! Sırrı şaşırtıyor

Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor

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Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor!
Kim Kardashian 27 kilo verdi! Sırrı şaşırtıyor!

Hamileliği sırasında 87 kiloya ulaşan ,kilo vermek için çok sıkı çalıştığını söyledi.

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Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor!
Kim Kardashian 27 kilo verdi! Sırrı şaşırtıyor!

35 yaşındaki ünlü isim, vücudunu eski haline geri getirebilmek için ise Atkins diyeti uyguladı, yani karbonhidratı olabildiğince azalttı.

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Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor!
Kim Kardashian 27 kilo verdi! Sırrı şaşırtıyor!

Hayatı boyunca formda kalabilmek için büyük çaba harcayan Kim hem kilosunu hem de kilo verme nı açıkladı.

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Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor!
Kim Kardashian 27 kilo verdi! Sırrı şaşırtıyor!

"Çocuğu olan herkesin de bileceği gibi vücudu eski haline sokmak, kararlılık ve hem zihinsel hem fiziksel bir güç gerektiriyor" diyen , her Sabah saat 6'da antrenörünün onu çalıştırdığını belirtti.

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Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor!
Kim Kardashian 27 kilo verdi! Sırrı şaşırtıyor!

1. GÜN

Kahvaltı: Çırpılmış yumurta ve hindi sosis, yanında az yağlı peynir ve taze meyveli yoğurt.

Ara Öğün: Bitter çikolata ve fındık barı

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Kim 27 kilo verdi! şaşırtıyor!
Kim Kardashian 27 kilo verdi! Sırrı şaşırtıyor!

Öğle Yemeği: Ispanaklı ızgara tavuk ve peynirli sos

Ara Öğün: Yarım havuç ve 4 kaşık humus

Akşam Yemeği: Yeşil fasülyeli ve kekikli balık

Toplam: 1504 kalori

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