Kim Kardashian 27 kilo verdi! Sırrı şaşırtıyor Hamileliği sırasında 87 kiloya ulaşan Kardashian,kilo vermek için çok sıkı çalıştığını söyledi. 35 yaşındaki ünlü isim, vücudunu eski haline geri getirebilmek için ise Atkins diyeti uyguladı, yani karbonhidratı olabildiğince azalttı. Hayatı boyunca formda kalabilmek için büyük çaba harcayan Kim Kardashian hem kilosunu hem de kilo verme sırrını açıkladı. 'Çocuğu olan herkesin de bileceği gibi vücudu eski haline sokmak, kararlılık ve hem zihinsel hem fiziksel bir güç gerektiriyor' diyen Kardashian, her Sabah saat 6'da antrenörünün onu çalıştırdığını belirtti. 1. GÜN Kahvaltı: Çırpılmış yumurta ve hindi sosis, yanında az yağlı peynir ve taze meyveli yoğurt. Ara Öğün: Bitter çikolata ve fındık barı Öğle Yemeği: Ispanaklı ızgara tavuk ve peynirli sos Ara Öğün: Yarım havuç ve 4 kaşık humus Akşam Yemeği: Yeşil fasülyeli ve kekikli balık Toplam: 1504 kalori