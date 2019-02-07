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  • Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!

Kim ’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!

1985 yılından bu yana araştırmaları için fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın galasında ünlülerin şıklık yarışı vardı...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 15:29
Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!

New York'ta düzenlenen amFAR'ın geleneksel galasında şıklık yarışı yaşandı. Davetliler arasındaki Türk moda fotoğrafçısı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott ile ünlü oyuncu Milla Jovovich onur konukları oldu.. Cipriani Wall Street'te gerçekleşen organizasyona ünlü isimler akın etti..

Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!

Elsa Hosk ise sade güzelliğiyle göz kamaştırdı...

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Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!

Versace tasarımı siyah elbiselerle geceye katılan Kim ile Khloe Kardashian gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden olsalar da bazı isimlerin güzelliğinin gölgesinde kaldılar...

Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!
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Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!
Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!

Victoria Justice

Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!

Victoria Justice

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