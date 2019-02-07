Kim Kardashian’ı cesur dekoltesi de kurtaramadı... Güzellikleriyle geceye damga vurdular!

1985 yılından bu yana AIDS araştırmaları için fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın galasında ünlülerin şıklık yarışı vardı... New York'ta düzenlenen amFAR'ın geleneksel galasında şıklık yarışı yaşandı. Davetliler arasındaki Türk moda fotoğrafçısı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott ile ünlü oyuncu Milla Jovovich onur konukları oldu.. Cipriani Wall Street'te gerçekleşen organizasyona ünlü isimler akın etti.. Elsa Hosk ise sade güzelliğiyle göz kamaştırdı... Versace tasarımı siyah elbiselerle geceye katılan Kim Kardashian ile Khloe Kardashian gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden olsalar da bazı isimlerin güzelliğinin gölgesinde kaldılar... Victoria Justice Victoria Justice