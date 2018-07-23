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Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!

Giriş Tarihi: 23.07.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 12:44
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Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!
Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!

Gerçek ismi, Emily Jean 'Emma' Stone olan güzel oyuncu, 6 Kasım 1988 yılında Amerika'da doğdu.

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Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!
Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!

2010'da, Marmaduke'deki Mazie karakterini seslendirdi ve kendisine 'En İyi Aktris Altın Küre Ödülü' adaylığı getiren komedi filmi Easy A'de başrol oynadı.

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Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!
Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!

, İnanılmaz Örümcek Adam 2'de Gwen Stacy rolünü tekrar canlandırdı.

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Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!
Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!

Rol arkadaşı Andrew Garfield ile aşk yaşamaya başladı. Çift 2015 yılında ayrıldı.

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Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!
Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!

2015 yılında Woddy Allen'ın 'Mantıksız Adam' filminde Jill karakterini canlandırdı.

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Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!
Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!

88. Akademi Ödüllerinde 'En İyi Film Oscar'ı ödülünün sahibi 'Birdman' filmindeki oyunculuğu ise çok konuşuldu.

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Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!
Kızılların kraliçesi yeni saç rengiyle olay oldu!

Ryan Gosling ile birlikte başrolünü paylaştığı film La La Land (Aşıklar Şehri) 89. Akademi Ödüllerinde 14 dalda aday gösterilerek bir rekora imza attı.

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