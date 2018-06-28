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çok kızacak! yine kural tanımadı...

Giriş Tarihi: 28.06.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 10:43
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çok kızacak! yine kural tanımadı...
Kraliçe çok kızacak! Meghan Markle yine kural tanımadı...

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini 'ın bu oturuş biçimi olay oldu.

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çok kızacak! yine kural tanımadı...
Kraliçe çok kızacak! Meghan Markle yine kural tanımadı...

Geçtiğimiz mayıs ayında görkemli bir törenle Prens Harry ile hayatını birleştiren eski oyuncu , yine gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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çok kızacak! yine kural tanımadı...
Kraliçe çok kızacak! Meghan Markle yine kural tanımadı...

Buckhingam Sarayı'nda düzenlenen Genç Liderler Resepsiyonu'nda 2. Elizabeth ve Prens Harry ile birlikte ev sahipliği yaptı Markle.

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çok kızacak! yine kural tanımadı...
Kraliçe çok kızacak! Meghan Markle yine kural tanımadı...

Bütün dikkatleri üzerinde toplayan Markle, toplu fotoğraf çekimi sırasında da en ön sırada Prens Harry ve 2. Elizabeth ile yan yana oturdu.

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çok kızacak! yine kural tanımadı...
Kraliçe çok kızacak! Meghan Markle yine kural tanımadı...

Ancak işte o oturuş sırasında bacaklarının aldığı şekil yüzünden bazı kraliyet gözlemcileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve 'ye saygısızlık yapmakla suçlandı.

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çok kızacak! yine kural tanımadı...
Kraliçe çok kızacak! Meghan Markle yine kural tanımadı...

Markle, bacak bacak üstüne atıp üstelik de ayaklarını 'nin oturduğu tarafa doğru yönlendirdiği için eleştirildi.

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çok kızacak! yine kural tanımadı...
Kraliçe çok kızacak! Meghan Markle yine kural tanımadı...

Markle'ı eleştirenler, doğru oturuş konusunda Kate Middleton'ı örnek gösterdi. Middleton'ın 'Düşes eğimi' adı verilen oturuş biçiminde bacak bacak üstüne atılmıyor. Her iki bacak belli bir açıyla sağa doğru eğimli olarak bitiştiriliyor.

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