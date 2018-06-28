Kraliçe çok kızacak! Meghan Markle yine kural tanımadı...

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın bu oturuş biçimi olay oldu. Geçtiğimiz mayıs ayında görkemli bir törenle Prens Harry ile hayatını birleştiren eski oyuncu Meghan Markle, yine gündemin ilk sıralarına yerleşti. Buckhingam Sarayı'nda düzenlenen Genç Liderler Resepsiyonu'nda Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Harry ile birlikte ev sahipliği yaptı Markle. Bütün dikkatleri üzerinde toplayan Markle, toplu fotoğraf çekimi sırasında da en ön sırada Prens Harry ve Kraliçe 2. Elizabeth ile yan yana oturdu. Ancak işte o oturuş sırasında bacaklarının aldığı şekil yüzünden bazı kraliyet gözlemcileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve Kraliçe'ye saygısızlık yapmakla suçlandı. Markle, bacak bacak üstüne atıp üstelik de ayaklarını Kraliçe'nin oturduğu tarafa doğru yönlendirdiği için eleştirildi. Markle'ı eleştirenler, doğru oturuş konusunda Kate Middleton'ı örnek gösterdi. Middleton'ın 'Düşes eğimi' adı verilen oturuş biçiminde bacak bacak üstüne atılmıyor. Her iki bacak belli bir açıyla sağa doğru eğimli olarak bitiştiriliyor.