Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

Yıllara meydan okuyup sağlığına titizlikle özen gösteren Kraliçe Elizabeth hareketleri ve duruşuyla her zaman İngiliz medyasının ilgi odağında bulunuyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşında, ancak yine de yılda birkaç bin iş toplantısını ziyaret edip ciddi hükümet kararları alabiliyor. Kraliçe Elizabeth sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı....