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  • Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

'in sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

Yıllara meydan okuyup sağlığına titizlikle özen gösteren hareketleri ve duruşuyla her zaman İngiliz medyasının ilgi odağında bulunuyor. Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşında, ancak yine de yılda birkaç bin iş toplantısını ziyaret edip ciddi hükümet kararları alabiliyor. Kraliçe Elizabeth sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı....

Giriş Tarihi: 22.07.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 10:44
Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

Yıllara meydan okuyup sağlığına titizlikle özen gösteren hareketleri ve duruşuyla her zaman İngiliz medyasının ilgi odağında bulunuyor. Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşında, ancak yine de yılda birkaç bin iş toplantısını ziyaret edip ciddi hükümet kararları alabiliyor. Kraliçe Elizabeth sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı....

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

93 yaşında olan ve uzun süre tahtta kalan Kraliçe'nin yaşına rağmen sağlıklı görünüşü herkesin dikkatini çekmekte.

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Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

Gıda konusuna gelindiğinde 93 yaşındaki Kraliçe'nin neyi sevip neyi sevmediği bilmek çok şaşırtıcı olmasa gerek...

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

Kraliyet ailesinin doktorunun açıklamasına göre, Kraliçe kahvaltıda genellikle tahıl tüketiyor .

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

Özellikle tahıl ve mısır gevreği tarzında yiyecekleri tüketiyor.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

Kraliçe kahvaltısını saat 9'da tek başına yapıyor.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı şaşırtıyor! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

Kraliçe kahvaltıda bazen makademya fıstığı ya da kurutulmuş kayısıyı tahıl gevreklerine ekliyor.

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