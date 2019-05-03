Kraliyet Ailesi’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

Kraliyet ailesi üyelerinin giydiği kıyafetler, taktıkları takılar hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Kraliyet ailesi üyeleri nerede olursa olsun görünüşleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar. Özellikle de Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'in taktığı takılar ve taçlar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Taktıkları an göz kamaştıran bu mücevherlerin değerleri dudak uçuklatan cinsten. İşte kraliyet ailesinin dikkat çeken taçları ve mücevherleri...