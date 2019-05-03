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’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

üyelerinin giydiği kıyafetler, taktıkları takılar hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Kraliyet ailesi üyeleri nerede olursa olsun görünüşleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar. Özellikle de , 'in taktığı takılar ve taçlar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Taktıkları an göz kamaştıran bu mücevherlerin değerleri dudak uçuklatan cinsten. İşte kraliyet ailesinin dikkat çeken taçları ve mücevherleri...

Giriş Tarihi: 03.05.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 14:29
Kraliyet Ailesi’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

üyelerinin giydiği kıyafetler, taktıkları takılar hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Kraliyet ailesi üyeleri nerede olursa olsun görünüşleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar. Özellikle de , 'in taktığı takılar ve taçlar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Taktıkları an göz kamaştıran bu mücevherlerin değerleri dudak uçuklatan cinsten. İşte kraliyet ailesinin dikkat çeken taçları ve mücevherleri...

Kraliyet Ailesi’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir davete katılan Middleton, tüm gözleri üzerine çevirmeyi başarmıştı. Middleton, ile ikonikleşen Lover's Knot tacıyla ilgi odağı olmuştu.

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Kraliyet Ailesi’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

Bu taç, 1981 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından Diana'ya düğün hediyesi olarak verilmiş. İlk olaraksa 1913 yılında Kraliçe Mary tarafından takılmış.

Kraliyet Ailesi’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

Middleton zaman zaman, İngiltere tahtında en uzun kalan isim olmayı başarmış Kraliçe II. Elizabeth'e ait mücevherlerle de karşımıza çıkıyor. Middleton'ın 2011 yılında, düğün günü taktığı "Halo" adını taşıyan taç, 1936 yılında yapılmış ve Cartier imzası taşıyor.

Kraliyet Ailesi’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

Aslen York Dükü VI. George tarafından tahta geçmeden üç hafta önce Kraliçe II. Elizabeth'in annesi olan Elizabeth Bowes-Lyon için satın alınmış.

Kraliyet Ailesi’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

Taç, daha sonra 18. yaş gününde Kraliçe II. Elizabeth'e hediye edilmiş. Middleton'ın düğünde karşımıza bu taçla çıkması ailenin onayını aldığına işaret ediyordu. Taçta tam 739 pırlanta ve 149 iri boyutlu elmas yer alıyor.

Kraliyet Ailesi’nin göz alıcı taçlarının değeri dudak uçuklatıyor

İlk olarak 'ya alınan, şimdiyse 'ın evlilik yüzüğü olan tasarım karşınızda. Prens Charles ile evlilik kararı alan Diana, yüzüğü Garrard&Co markasının kataloğundan seçmişti. Kraliyet mensubu üyelerinin evlilik yüzükleri sipariş üzerine, kişiye özel yapıldığından Diana'nın yüzüğünü katalogdan seçmesi tartışmalara yol açmıştı.

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