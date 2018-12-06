Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Kate Middleton dün hem gece hem gündüz bambaşka iki görüntüye büründü. Kraliyet ailesinin gözde gelini giyim açısından sık sık Meghan Markle ile karşılaştırıldıysa da Kate Middleton hem görünümüyle hem de şıklığıyla hep bir adım önce olmaya devam ediyor.