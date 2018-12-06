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ailesinin gözde gelini bu hareketiyle 'ın önüne geçti

Giriş Tarihi: 06.12.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 11:31
Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Kate Middleton dün hem gece hem gündüz bambaşka iki görüntüye büründü. ailesinin gözde gelini giyim açısından sık sık Markle ile karşılaştırıldıysa da Kate Middleton hem görünümüyle hem de şıklığıyla hep bir adım önce olmaya devam ediyor.

Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Her giydiği olay olan Kate Middleton, dün katıldığı etkinliklerde moda anlayışının iki farklı örneğini sergiledi.

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Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Düşes akşam da Buckingham Sarayı'ndaki diplomatik resepsiyona katıldı.

Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Bu resepsiyona ev sahipliği yapanlar arasında Düşes Middleton'ın yanı sıra Prens William, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles ve eşi Camilla Parker Bowles da vardı.

Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Kate Middleton, kıyafeti ve tacıyla gecenin en çok ilgi gören katılımcısı oldu.

Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Bespoke imzalı beyaz ve üzeri minik kristallerle süslü bir gece elbisesi giyen Düşes'in tacı ise bütün bakışları üzerinde topladı.

Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Kate Middleton'ın tacı aslında Prens William'ın annesi Prenses Diana ile özdeşleşmişti.

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