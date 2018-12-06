Kraliyet ailesinin gözde gelini bu hareketiyle Meghan'ın önüne geçti

Kate Middleton dün hem gece hem gündüz bambaşka iki görüntüye büründü. Kraliyet ailesinin gözde gelini giyim açısından sık sık Meghan Markle ile karşılaştırıldıysa da Kate Middleton hem görünümüyle hem de şıklığıyla hep bir adım önce olmaya devam ediyor. Her giydiği olay olan Kate Middleton, dün katıldığı etkinliklerde moda anlayışının iki farklı örneğini sergiledi. Düşes akşam da Buckingham Sarayı'ndaki diplomatik resepsiyona katıldı. Bu resepsiyona ev sahipliği yapanlar arasında Düşes Middleton'ın yanı sıra Prens William, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles ve eşi Camilla Parker Bowles da vardı. Kate Middleton, kıyafeti ve tacıyla gecenin en çok ilgi gören katılımcısı oldu. Bespoke imzalı beyaz ve üzeri minik kristallerle süslü bir gece elbisesi giyen Düşes'in tacı ise bütün bakışları üzerinde topladı. Kate Middleton'ın tacı aslında Prens William'ın annesi Prenses Diana ile özdeşleşmişti.