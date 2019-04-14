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  • Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

’nin yaramaz çocuğu...İşte ’nin 7 büyük skandalı

İngiliz yıllar boyunca değerli anlarını halkla paylaştı. Hayırsever işleri ve yardımlarıyla da İngilizlerin gönlüne girmeyi başardı. Ama sonuçta onlar da hepimiz gibi insan. Zaman zaman kendi aralarında sorunlar yaşıyorlar, isimleri skandallara karışıyor. Özellikle de 'nin..Bugünlerde oyuncu ile bir kız çocuğu bekleyen Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nin en yaramaz çocuğu. basınının dilinden düşmeyen hayat tarzı ve davranışlarıyla tanınıyor. İşte Prens Harry'nin geçmişte imza attığı 7 büyük skandalı...

Giriş Tarihi: 14.04.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:39
Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

İngiliz yıllar boyunca değerli anlarını halkla paylaştı. Hayırsever işleri ve yardımlarıyla da İngilizlerin gönlüne girmeyi başardı. Ama sonuçta onlar da hepimiz gibi insan. Zaman zaman kendi aralarında sorunlar yaşıyorlar, isimleri skandallara karışıyor. Özellikle de 'nin..Bugünlerde oyuncu ile bir kız çocuğu bekleyen Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nin en yaramaz çocuğu. basınının dilinden düşmeyen hayat tarzı ve davranışlarıyla tanınıyor. İşte Prens Harry'nin geçmişte imza attığı 7 büyük skandalı...

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

Geçtiğimiz yıllarda Newsweek dergisine verdiği röportajında Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra korktuğunu, bunun da bazı tatsız davranışlarda bulunmasına sebep olduğunu kabul etmişti.

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Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

"Yaptığım hataları düzeltmem gerekiyor" diyen Harry, bütün üzüntüsünü içinde yaşadığını ve bunun da yıllarca süren kargaşaya yol açtığını belirtmişti.

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

1. REHABİLİTASYON DÖNEMİ

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu kabul eden , 17 yaşındayken rehabilitasyon merkezinde tedavi olmaya başladı.

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

O günlerde üst düzey bir yetkili basına yaptığı açıklamada, "2002 yazında 'nin bazı maddeleri denediğini öğrendik"dedi.

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

Galler Prensi rehabilitasyon deneyiminin son derece öğretici ve şaşırtıcı olduğunu söyledi. Birçok eroin bağımlısı yıllardır oradaydı.

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