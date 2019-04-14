Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu...İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

İngiliz Kraliyet Ailesi yıllar boyunca değerli anlarını halkla paylaştı. Hayırsever işleri ve yardımlarıyla da İngilizlerin gönlüne girmeyi başardı. Ama sonuçta onlar da hepimiz gibi insan. Zaman zaman kendi aralarında sorunlar yaşıyorlar, isimleri skandallara karışıyor. Özellikle de Prens Harry'nin..Bugünlerde oyuncu Meghan Markle ile bir kız çocuğu bekleyen Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nin en yaramaz çocuğu. Magazin basınının dilinden düşmeyen hayat tarzı ve davranışlarıyla tanınıyor. İşte Prens Harry'nin geçmişte imza attığı 7 büyük skandalı...