Kraliyet gelini kendisini şımartmak için...

Kraliyet ailesinin üyelerinden biri olarak Meghan Markle dünyanın en ikonik ve pahalı mücevherlerine erişim sağlayabilir. Ancak Meghan; takıları ile duygusal bağ kurarak onları daha özel kılanlardan. 2015 yılında -neredeyse Prens Harry ile tanışmadan 1 yıl önce- verdiği bir röportajda Suits'teki başarısı üzerine kendisini şımartmak için aldığı ünlü markanın saati hakkında konuşan Markle... 'Her zaman o saati sevmişimdir. Suits dizisinin 3. sezon onayı aldığını öğrendikten sonra bunu kutlamak için iki tonlu versiyonunu almştım' diyor. Her zaman istenen şeyi sonunda almak pek çok insan için anlamlı bir şeydir ancak Meghan için bu saatin anlamı biraz daha fazla. 'Arkasında 'M.M.'den M.M.'e' notu yazdırdım ve bu yüzden bir gün bu saati kızıma vermeyi planlıyorum. Bu tarz parçaları özel kılan şeyler, onlarla kurduğunuz bağlar' diyen Markle; bu saati günlük yaşamının yanı sıra dizide de pek çok kez kullandı. Meghan Markle kimdir?