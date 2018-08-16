Türkiye'nin en iyi haber sitesi

gelini kendisini şımartmak için...

Giriş Tarihi: 16.08.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 11:02
  • 1
  • 36
gelini kendisini şımartmak için...
Kraliyet gelini kendisini şımartmak için...

ailesinin üyelerinden biri olarak Meghan Markle dünyanın en ikonik ve pahalı mücevherlerine erişim sağlayabilir.

  • 2
  • 36
gelini kendisini şımartmak için...
Kraliyet gelini kendisini şımartmak için...

Ancak Meghan; takıları ile duygusal bağ kurarak onları daha özel kılanlardan.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 36
gelini kendisini şımartmak için...
Kraliyet gelini kendisini şımartmak için...

2015 yılında -neredeyse Prens Harry ile tanışmadan 1 yıl önce- verdiği bir röportajda Suits'teki başarısı üzerine kendisini şımartmak için aldığı ünlü markanın saati hakkında konuşan Markle...

  • 4
  • 36
gelini kendisini şımartmak için...
Kraliyet gelini kendisini şımartmak için...

"Her zaman o saati sevmişimdir. Suits dizisinin 3. sezon onayı aldığını öğrendikten sonra bunu kutlamak için iki tonlu versiyonunu almştım" diyor.

  • 5
  • 36
gelini kendisini şımartmak için...
Kraliyet gelini kendisini şımartmak için...

Her zaman istenen şeyi sonunda almak pek çok insan için anlamlı bir şeydir ancak Meghan için bu saatin anlamı biraz daha fazla. "Arkasında 'M.M.'den M.M.'e' notu yazdırdım ve bu yüzden bir gün bu saati kızıma vermeyi planlıyorum.

  • 6
  • 36
gelini kendisini şımartmak için...
Kraliyet gelini kendisini şımartmak için...

Bu tarz parçaları özel kılan şeyler, onlarla kurduğunuz bağlar" diyen Markle; bu saati günlük yaşamının yanı sıra dizide de pek çok kez kullandı.

  • 7
  • 36
gelini kendisini şımartmak için...
Kraliyet gelini kendisini şımartmak için...

Meghan Markle kimdir?

BİZE ULAŞIN