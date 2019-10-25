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  • Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kameralar önünde duruşunu bozmayan Meghan Markle kraliyet kuralları gereği her zaman bakımlı ve şık görünmek zorunda. Bu yüzden bakımına özellikle dikkat eden Meghan Markle'ın rutini birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meghan Markle'ın en sevdiği bakım uzmanı , son derece pürüzsüz ve parlayan bir cilt elde edilmesine yardımcı olan kendine has yeni bir teknik yarattı. İşte Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ve uyguladığı o teknikten bilgiler...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 16:32
Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kameralar önünde duruşunu bozmayan Meghan Markle kraliyet kuralları gereği her zaman bakımlı ve şık görünmek zorunda.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

Bu yüzden bakımına özellikle dikkat eden 'ın rutini birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meghan Markle'ın en sevdiği bakım uzmanı , son derece pürüzsüz ve parlayan bir cilt elde edilmesine yardımcı olan kendine has yeni bir teknik yarattı. İşte Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ve uyguladığı o teknikten bilgiler...

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Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

'ın bakım uzmanı 'un yüz masajının cildin tonunu ve dokusunu iyileştirdiği, lenfe karşı direnci arttırdığı, şişkinlikten kurtardığı, kolajen üretimini aktive ettiği, yüz kaslarını sağlam durması için eğittiği ve yüzünüze kontur görünümü verdiği iddia ediliyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

Ayrıca öğrenmesi ve evde uygulaması da oldukça kolay. İşte yaşlanma karşıtı o egzersizleri...

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

YAĞ SÜRÜN

Öncelikle yüz masajının cilde zarar vermemesi gerektiğini unutmayın. Başlangıçta biraz acı verici olabilir, canınız yandığı takdirde yüzünüze fazla bastırmamayı deneyin.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

En sevdiğiniz yağı veya herhangi bir gece nemlendiricisini yüzünüze ve boynunuza yavaş hareketlerle uygulayarak başlayın. Avucunuza birkaç damla yağ damlatın ve yağı vücut sıcaklığına getirmek için birkaç saniye ovalayın.

Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

RAHATLAYIN

Gözlerinizi kapatın, ellerinizi yüzünüze götürün ve bu şekilde birkaç saniye bekleyerek ellerinizle yavaşça boynunuza doğru inin.

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