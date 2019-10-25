Kraliyet gelini Meghan Markle'ın bakım sırları ortaya çıktı! İşte Meghan Markle'ın pürüzsüz cildinin sırrı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Prens Harry ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kameralar önünde duruşunu bozmayan Meghan Markle kraliyet kuralları gereği her zaman bakımlı ve şık görünmek zorunda. Bu yüzden bakımına özellikle dikkat eden Meghan Markle'ın cilt bakım rutini birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meghan Markle'ın en sevdiği bakım uzmanı Nichola Joss, son derece pürüzsüz ve parlayan bir cilt elde edilmesine yardımcı olan kendine has yeni bir teknik yarattı. İşte Sussex Düşesi Meghan Markle'ın cilt bakım sırrı ve uyguladığı o teknikten bilgiler...