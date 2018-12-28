Kraliyet gelininin zor anları!

Herkesin gözü de Prens William ve Prens Harry ile onların eşlerindeydi. İlk bakışta da her şey yolunda görünüyordu. Özellikle de aralarında bir tür savaş yaşandığı iddiaları basına da yansıyan Kate Middleton ile Meghan Markle'ın gülerek sohbet etmeleri dikkatlerden kaçmadı.