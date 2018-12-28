Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kraliyet gelininin zor anları!

Halkın karşısına çıktığında her zaman güler yüzlü tavırlar sergileyen önceki gün evlilik hayatının belki de en zor saatlerini geçirdi.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 16:39
Kraliyet gelininin zor anları!

Halkın karşısına çıktığında her zaman güler yüzlü tavırlar sergileyen önceki gün evlilik hayatının belki de en zor saatlerini geçirdi.

Kraliyet gelininin zor anları!

Her ne kadar o tam tersini sergilemek için elinden geleni yapsa da uzmanlar Düşes'in çektiği acıyı gördü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kraliyet gelininin zor anları!

Bir süredir gelinleri Middleton ve Meghan Markle arasında gerilim yaşadığı bilinen İngiliz kraliyet ailesi önceki gün tam kadro kutlamalara katıldı.

Kraliyet gelininin zor anları!

Herkesin gözü de Prens William ve Prens Harry ile onların eşlerindeydi. İlk bakışta da her şey yolunda görünüyordu. Özellikle de aralarında bir tür savaş yaşandığı iddiaları basına da yansıyan ile Meghan Markle'ın gülerek sohbet etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kraliyet gelininin zor anları!

Öyle ki birçok kişi o kavganın basın tarafından uydurulduğunu, aslında iki düşesin birbirleriyle kardeş gibi geçindiğini bile düşündü. Peki gerçekten öyle mi?

Kraliyet gelininin zor anları!

Beden dili uzmanlarına bakılırsa hiç de öyle değil. Uzmanların değerlendirmesine göre iki düşes de 'rol yapıyordu.' Eski bir oyuncu olan Markle bu konuda başarılıydı ama kelimenin tam anlamıyla acı çekiyordu.

Kraliyet gelininin zor anları!

Beden dili uzmanı Judi James, yaptığı değerlendirmede "Kate çok büyük bir efor sarf etti" dedi.

BİZE ULAŞIN