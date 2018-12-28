Kraliyet gelininin zor anları!

Halkın karşısına çıktığında her zaman güler yüzlü tavırlar sergileyen Kate Middleton önceki gün evlilik hayatının belki de en zor saatlerini geçirdi. Halkın karşısına çıktığında her zaman güler yüzlü tavırlar sergileyen Kate Middleton önceki gün evlilik hayatının belki de en zor saatlerini geçirdi. Her ne kadar o tam tersini sergilemek için elinden geleni yapsa da uzmanlar Düşes'in çektiği acıyı gördü. Bir süredir gelinleri Middleton ve Meghan Markle arasında gerilim yaşadığı bilinen İngiliz kraliyet ailesi önceki gün tam kadro kutlamalara katıldı. Herkesin gözü de Prens William ve Prens Harry ile onların eşlerindeydi. İlk bakışta da her şey yolunda görünüyordu. Özellikle de aralarında bir tür savaş yaşandığı iddiaları basına da yansıyan Kate Middleton ile Meghan Markle'ın gülerek sohbet etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki birçok kişi o kavganın basın tarafından uydurulduğunu, aslında iki düşesin birbirleriyle kardeş gibi geçindiğini bile düşündü. Peki gerçekten öyle mi? Beden dili uzmanlarına bakılırsa hiç de öyle değil. Uzmanların değerlendirmesine göre iki düşes de 'rol yapıyordu.' Eski bir oyuncu olan Markle bu konuda başarılıydı ama Kate Middleton kelimenin tam anlamıyla acı çekiyordu. Beden dili uzmanı Judi James, yaptığı değerlendirmede 'Kate çok büyük bir efor sarf etti' dedi.