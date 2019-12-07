Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında moda...

Aralık ayındayız, 2019'u tamamlamamız için önümüzde üç hafta var... Moda dünyasında çeşitli şaşırtıcı gelişmenin yaşandığı, yepyeni trendlerin hayatımıza girdiği bir yıldı. Bazı markalar ve moda tasarımcıları büyüdü, bazıları tamamen tarihten silindi... Bazı dev holdingler yılların butik modaevlerinin yeni sahibi oldu... Yani dolayısıyla yine çok heraketli, çok heyecanlı bir yılı geride bıraktık... Önümüzde ise her anıyla moda dünyası için yepyeni ve heyecan verici bir yıl var... 2020'yi merak ediyor musunuz? Hangi trendler hayatımıza girecek, bize bir süredir göz kırpan hangi akımlar gelecek yıla da damga vuracak? Hadi o zaman hep beraber gelecek yılın modasına bir göz atalım.