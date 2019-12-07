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Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında ...

Aralık ayındayız, 2019'u tamamlamamız için önümüzde üç hafta var... dünyasında çeşitli şaşırtıcı gelişmenin yaşandığı, yepyeni trendlerin hayatımıza girdiği bir yıldı. Bazı markalar ve moda tasarımcıları büyüdü, bazıları tamamen tarihten silindi... Bazı dev holdingler yılların butik modaevlerinin yeni sahibi oldu... Yani dolayısıyla yine çok heraketli, çok heyecanlı bir yılı geride bıraktık... Önümüzde ise her anıyla moda dünyası için yepyeni ve heyecan verici bir yıl var... 2020'yi merak ediyor musunuz? Hangi trendler hayatımıza girecek, bize bir süredir göz kırpan hangi akımlar gelecek yıla da damga vuracak? Hadi o zaman hep beraber gelecek yılın modasına bir göz atalım.

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL Kadın
Giriş Tarihi: 07.12.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 09:38
Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında moda...

Aralık ayındayız, 2019'u tamamlamamız için önümüzde üç hafta var... dünyasında çeşitli şaşırtıcı gelişmenin yaşandığı, yepyeni trendlerin hayatımıza girdiği bir yıldı. Bazı markalar ve moda tasarımcıları büyüdü, bazıları tamamen tarihten silindi... Bazı dev holdingler yılların butik modaevlerinin yeni sahibi oldu... Yani dolayısıyla yine çok heraketli, çok heyecanlı bir yılı geride bıraktık... Önümüzde ise her anıyla moda dünyası için yepyeni ve heyecan verici bir yıl var... 2020'yi merak ediyor musunuz? Hangi trendler hayatımıza girecek, bize bir süredir göz kırpan hangi akımlar gelecek yıla da damga vuracak? Hadi o zaman hep beraber gelecek yılın modasına bir göz atalım.

Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında moda...

60'LAR HOŞGELDİN

Kaba saba, uyumsuz, iddialı ama zarafetten uzak 80'ler ve 90'lar size yavaş yavaş "Görüşmek üzere" diyoruz. Kadınların tüm şıklıklığı ve eleganlığıyla ortada dolaştığı 60'lar modası yeniden hayatımıza giriyor. Disko yakalar, batik desenler, geometrik baskılar, kısa topuklu çizmeler, vücudu saran dev çiçek desenli mini elbiseler... Emin olun dolabınızdaki parçalara baktıkça sizin de içiniz açılacak.

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Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında moda...

CAMEL RENGİN ALTIN YILI

Biz Türk kadınları çok şanslıyız... Belki de bize, ten ve saç rengimize en çok yakışan renk gelecek yıla damga vuracak... Siyahla, griyle, lacivertle ve kahverengiyle rahatlıkla kombinlenen, dorelerle olduğu kadar lamelerle de uyum yakalayan ve hem sabah hem de gece şıklığınıza şıklık katan bu renkte bulabildiğiniz kadar çok parçayı dolabınıza ekleyin. Emin olun pişman olmazsınız. Mesela işe güzel bir camel rengi hırka, mont ya da kabanla başlayın.

Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında moda...

BERMUDA TAKIMLAR

Çirkin bermuda taytlara inat, iyi kumaştan dikilmiş hafifçe bol bermudalar ve bermudaları şık ceketlerle kombinlemek çok ama çok olacak... Bu takımlarla şık davetlere de iş toplantılarına da rahatlıkla gideceğiz...

Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında moda...

KUŞ TÜYLERİ HER YERDE

Grileri, doreleri ve beyazları kuş tüyleriyle tamamladığımız kıyafetler dolabımızın yeni favorileri olacak. Ceketler, elbiseler, etekler kuş tüyleriyle bezenecek...

Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında moda...

ÇILGIN DERİLER

Kahverengi ya da siyah tonlarında deriler giydiğimiz o eski günler çok gerilerde kaldı. Aklınıza gelebilecek her renkte ve kesimde deriler çok ama çok ... Hatta üst üste deriler giymek, bunları farklı materyallerle kombinlemek de çok trendi...

Kuş tüyü yastıklardan çıktı gece kıyafetlerine girdi! İşte 2020 yılında moda...

UZUN ETEKLER

Uzun derken diz altı, bilek boyunda olanlardan değil tuvaletlerimizin boyunda uzun eteklerden bahsediyorum. Üzerine kısa bluzlar, ceketlerle kendinizi bir prenses gibi hissedeceğiniz bu elbiseler gelecek yılın en favori parçaları arasında yer alacak.

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