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’nın 12 milyon dolarlık evi hayran bıraktı!

Coachella, her yıl Indio Kaliforniya'da düzenlenen ve genelde Rock, Indie ve Hip-Hop şarkıcılarının konser verdiği oldukça büyük bir müzik festivali. Bu festival, katılımcıların özgün kostümleri ve çılgın festival ruhu ile her yıl büyük ses getirmeye devam ediyor. Peki, bu festivalde yer alan sanatçıların konakladığı evleri hiç merak ettiniz mi? 'nın Airbnb evi ne gibi lüks detaylara sahip öğrenmek istiyorsanız bu yazıya hemen bir göz atın.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 09:51
Lady Gaga’nın 12 milyon dolarlık evi hayran bıraktı!

Geçtiğimiz yıllarda Coachella'da sahne alan büyük bir fırsat yakaladı.

Lady Gaga’nın 12 milyon dolarlık evi hayran bıraktı!

Festivalde çıkan Drake, ve Kendrick Lamar gibi birkaç isim festival boyunca Airbnb tarafından sağlanan lüks evlerde konaklıyor.

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Lady Gaga’nın 12 milyon dolarlık evi hayran bıraktı!

Coachella'da devam eden hemen hemen her şeyde olduğu gibi, kiralanan bu evler de oldukça büyük ilgi görüyor.

Lady Gaga’nın 12 milyon dolarlık evi hayran bıraktı!
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Lady Gaga’nın 12 milyon dolarlık evi hayran bıraktı!
Lady Gaga’nın 12 milyon dolarlık evi hayran bıraktı!
Lady Gaga’nın 12 milyon dolarlık evi hayran bıraktı!
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