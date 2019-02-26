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'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

91. Oscar Ödül Töreni'ne elbette ki ünlülerin kırmızı halı şıklığı damga vurdu.! , Audrey Hepburn'e dönderme yaptığı elmas kolyesiyle dikkatleri üzerine topladı.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 10:21
Lady Gaga'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

91. Oscar Ödül Töreni'ne elbette ki ünlülerin kırmızı halı şıklığı damga vurdu.! , Audrey Hepburn'e dönderme yaptığı elmas kolyesiyle dikkatleri üzerine topladı.

Lady Gaga'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Dün gece Los Angeles'ta gerçekleşen 91. Oscar Ödül Töreni'ne elbette ki ünlülerin kırmızı halı şıklığı damga vurdu. İsimlerden biri de kuşkusuz 'ydı!

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Lady Gaga'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

A Star ıs Born tanıtım turnesi boyunca pek çok farklı tasarımcının elbisesini başarıyla taşıyan Gaga, Oscar gecesi sadık olduğu Alexander McQueen'e geri döndü.

Lady Gaga'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Dramatik siyah elbisesi, uzun eldivenleri, nostaljik saç şekli ve Tiffany & Co. kolyesiyle , adeta Breakfast at Tiffany's film setinden fırlamış gibiydi.

Lady Gaga'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Bu benzerliği uyandıran en önemli unsur ise saç ve makyajdan çok, Tiffany & Co. kolyesiydi.

Lady Gaga'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Yaklaşık 145 yıllık bir geçmişe sahip elmas kolye, 1877 yılından beri sadece üç kadının en yakın arkadaşı oldu.

Lady Gaga'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

İlk kez Mary Whitehouse'ta, daha sonra Audrey Hepburn'de ve son olarak 'da gördüğümüz: Tiffany & Co.'nun özel yapım kolyesi 30 milyon değerinde!

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