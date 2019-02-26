Lady Gaga'nın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı

91. Oscar Ödül Töreni'ne elbette ki ünlülerin kırmızı halı şıklığı damga vurdu.! Lady Gaga, Audrey Hepburn'e dönderme yaptığı elmas kolyesiyle dikkatleri üzerine topladı. 91. Oscar Ödül Töreni'ne elbette ki ünlülerin kırmızı halı şıklığı damga vurdu.! Lady Gaga, Audrey Hepburn'e dönderme yaptığı elmas kolyesiyle dikkatleri üzerine topladı. Dün gece Los Angeles'ta gerçekleşen 91. Oscar Ödül Töreni'ne elbette ki ünlülerin kırmızı halı şıklığı damga vurdu. İsimlerden biri de kuşkusuz Lady Gaga'ydı! A Star ıs Born tanıtım turnesi boyunca pek çok farklı tasarımcının elbisesini başarıyla taşıyan Gaga, Oscar gecesi sadık olduğu Alexander McQueen'e geri döndü. Dramatik siyah elbisesi, uzun eldivenleri, nostaljik saç şekli ve Tiffany & Co. kolyesiyle Lady Gaga, adeta Breakfast at Tiffany's film setinden fırlamış gibiydi. Bu benzerliği uyandıran en önemli unsur ise saç ve makyajdan çok, Tiffany & Co. kolyesiydi. Yaklaşık 145 yıllık bir geçmişe sahip elmas kolye, 1877 yılından beri sadece üç kadının en yakın arkadaşı oldu. İlk kez Mary Whitehouse'ta, daha sonra Audrey Hepburn'de ve son olarak Lady Gaga'da gördüğümüz: Tiffany & Co.'nun özel yapım kolyesi 30 milyon değerinde!