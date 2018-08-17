Kendisini RJ olarak adlandıran genç makyaj sanatçısı, yaptığı makyajlarla yüzünü adeta birer tabloya çeviriyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması. Yaratıcılığın sınırlarını zorlaması ve hayalgücü, en büyük avantajı. Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması. Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması. Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması. Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması. Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması.