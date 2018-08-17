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demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.

Kendisini RJ olarak adlandıran genç sanatçısı, yaptığı makyajlarla yüzünü adeta birer tabloya çeviriyor.

Giriş Tarihi: 17.08.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 21:23
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demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.
Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.

RJ'in diğer sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması.

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  • 20
demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.
Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.

Yaratıcılığın sınırlarını zorlaması ve hayalgücü, en büyük avantajı.

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  • 20
demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.
Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.

demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması.

  • 4
  • 20
demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.
Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.

demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması.

  • 5
  • 20
demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.
Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.

demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması.

  • 6
  • 20
demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.
Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.

demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması.

  • 7
  • 20
demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.
Makyaj demek az kalır. Adeta sanat yapıyor.

demek az kalır. Adeta sanat yapıyor. RJ'in diğer makyaj sanatçılarından en büyük farkı kendi yüzünü bir tablo gibi kullanması.

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