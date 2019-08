Göz makyajı

Göz makyajınızda far kullandıysanız makyajınızı muhafaza etmenin ilk aşaması bir far bazı kullanmak. Far bazı kullanmanız farınızın uçuşmasını engeller ve gün boyu gözünüzde kalmasını sağlar. Böylece tazeleme ihtiyacı duymazsınız. Makyaj çantanızda birkaç pamuklu çubuk taşımanız akan eyelinerınızı veya göz kaleminizi temizlemek için kurtarıcı olabilir.