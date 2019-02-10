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  • Meghan Markle bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

İngiliz kraliyet ailesinin gelini yine tabuları yıkıyor... Bebeğini beklenmedik bir şekilde dünyaya getirecek olan Megan Markle'a kraliçenin ne tepki vereceği merak konusu...

Giriş Tarihi: 10.02.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 14:09
Meghan Markle bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

, önümüzdeki ilkbahar aylarında aralarına katılması beklenen bebeğini kimsenin beklemediği bir şekilde dünyaya getirecek.

Meghan Markle bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

DOĞUMU KATE'DEN FARKLI OLACAK!

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Meghan Markle bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

Markle, bebeğini bir süredir aralarının gerilimli olduğu ileri sürülen eltisi Kate Middleton ve ailenin birçok kadın üyesi gibi hastanede doğurmayacak.

Meghan Markle bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

37 yaşında ilk kez anne olmaya hazırlanan Markle'ın bebeğini, son dönemde giderek yükselen bir trend olan hipnozla doğum yöntemiyle dünyaya getirmeyi planladığı haberleri basına yansıdı.

Meghan Markle bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

Hatta Düşes'in bebeğini kısa bir süre sonra taşınacakları Frogmore'daki yeni evlerinde doğuracağı da iddialar arasında.

Meghan Markle bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

Bu süreçte Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da kızına destek vermek için onun yanına taşınacağı konuşuluyor.

Meghan Markle bebeğini dünyaya getirmek için kimsenin beklemediği bir yöntem seçti!

Ailenin diğer gelini Kate Middleton ise üç bebeğini de kraliyet ailesinin birçok üyesinin doğum yaptığı St. Mary Hastanesi'nin Lindo Wing bölümünde dünyaya getirmişti.

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