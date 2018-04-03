Meghan Markle o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?

Kate Middleton'un aksine, kraliyet stil kurallarına uymayan Meghan Markle bu sefer de dağınık topuzu ile kamera karşısına çıktı. Modern ve gündelik gardırobu ile kraliyet ailesi stilinden farklı giyinen Markle, geçtiğimiz günlerde Prens Harry ile İrlanda gezisindeyken düşük ve dağınık bir topuz ile görüntülendi. Gündelik bir süveter, etek ve pardösü giyen Markle'ın topuzu aslında hiç de normal dışı bir durumda değil. Ancak kraliyet protokolüne göre, dağınık topuzlar saç filesi ve tokaları ile toparlanmalı. Evet, dağınık topuz pek de sarsıcı bir olay değil. Ancak görünüş ve gelenekler kraliyet ailesi için çok önemli. Neyse ki Markle İngiliz Kraliyet Ailesine 1950'li yıllarda katılmadı. O zamanlarda kraliyet ailesi mensubu kadınlarının saçlarını göstermesi yasaktı ve bu nedenle hep şapka takıyorlardı ve Markle'ın dağınık topuzu işte o zaman bir skandal yaratabilirdi.