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o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?

Giriş Tarihi: 03.04.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 15:49
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o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?
Meghan Markle o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?

Kate Middleton'un aksine, kraliyet stil kurallarına uymayan bu sefer de dağınık topuzu ile kamera karşısına çıktı.

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o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?
Meghan Markle o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?

Modern ve gündelik gardırobu ile stilinden farklı giyinen Markle, geçtiğimiz günlerde ile İrlanda gezisindeyken düşük ve dağınık bir topuz ile görüntülendi.

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o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?
Meghan Markle o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?

Gündelik bir süveter, etek ve pardösü giyen Markle'ın topuzu aslında hiç de normal dışı bir durumda değil. Ancak kraliyet protokolüne göre, dağınık topuzlar saç filesi ve tokaları ile toparlanmalı.

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o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?
Meghan Markle o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?

Evet, dağınık topuz pek de sarsıcı bir olay değil. Ancak görünüş ve gelenekler için çok önemli.

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o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?
Meghan Markle o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?

Neyse ki Markle İngiliz ne 1950'li yıllarda katılmadı.

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o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?
Meghan Markle o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?

O zamanlarda mensubu kadınlarının saçlarını göstermesi yasaktı ve bu nedenle hep şapka takıyorlardı ve Markle'ın dağınık topuzu işte o zaman bir skandal yaratabilirdi.

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o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?
Meghan Markle o kurala uymadı! Sonucunu nasıl ödeyecek?
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