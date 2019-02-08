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  • Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

Kendi babasıyla travmatik bir ilişkisi olan 'ın ile evlendikten sonra babasına mektup yazdığı öğrenildi. İşte o mektubun içeriği...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:52
Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

'ın Kraliyet düğünü sonrası babasına mektup yazdığı ortaya çıktı..

Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

Babasıyla yakın bir ilişkisi olmadığı bilinen Markle'ın kısa süre önce kendisi hakkında röportaj veren arkadaşları, Düşes'in babasına mektup göndererek hayatını zorlaştırmayı bırakmasını istediğini anlattı...

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Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

'ın mektupta "Baba, çok kalbim kırıldı. Seni seviyorum. Benim bir babam var. Lütfen beni medya aracılığıyla mağdur etmekten vazgeç, böylece ilişkilerimizi onarabiliriz" yazdığı iddia edildi.

Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

'ın babası Thomas Markle'ın kızının düğünün öncesi onunla ilgili haberleri okurken ve düğünde giyeceği kıyafet için ölçü aldırırken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

Ancak tüm bu fotoğrafların kurgu olduğu ve bi fotomuhabiriyle para karşılığı anlaşarak çektirdiği anlaşılmıştı.

Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

Tüm bunların ardından kalp rahatsızlığını öne sürerek kızının düğününe katılmayan Thomas Markle biz dizi açıklamayla Kraliyet'i hedef alan sözler sarfetti...

Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ortaya çıktı!

, ile birlikte katıldığı Endeavour Fonu Ödülleri gecesinde eşinin babalığı hakkında konuştu. Babasının yanı sıra üvey kardeşleriyle de travmatik bir ilişkisi olan Markle, ödül gecesinde eşi Prens Harry'den babalık konusunda beklentisini dile getirdi..

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