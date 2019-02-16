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  • Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!

'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!

İngiliz kraliyet ailesinin gelinlerinden eski oyuncu 'ın yıllar önce kamera karşısına geçtiği gençlik filmi 8 yıl sonra gösterime giriyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 12:11
Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!

Yönetmen Paul Sapiano'nun 2011 yılında çektiği The Boys & Girls Guide to Getting Down adlı TV filmi aradan geçen 8 yılın ardından ABD'de gösterime girecek.

Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!

'ın önemli rollerinden birini üstlendiği film, 20'li yaşlarındaki bir grup gencin, tek bir gece içinde Los Angeles'ta yaşadıklarına odaklanıyor.

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Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!

Markle bu filmde Dana adlı bir genç kızı canlandırıyor.

Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!

Markle asıl şöhretini uzun süre rol aldığı Suits dizisine borçlu.

Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!

Bu dizide rol almaya devam ederken Prens Harry ile tanışan Markle, evleneceği için kariyerine nokta koydu.

Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!
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Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!
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