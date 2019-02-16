Meghan Markle'ın oynadığı gençlik filmi gün yüzüne çıktı!

İngiliz kraliyet ailesinin gelinlerinden eski oyuncu Meghan Markle'ın yıllar önce kamera karşısına geçtiği gençlik filmi 8 yıl sonra gösterime giriyor. Yönetmen Paul Sapiano'nun 2011 yılında çektiği The Boys & Girls Guide to Getting Down adlı TV filmi aradan geçen 8 yılın ardından ABD'de gösterime girecek. Meghan Markle'ın önemli rollerinden birini üstlendiği film, 20'li yaşlarındaki bir grup gencin, tek bir gece içinde Los Angeles'ta yaşadıklarına odaklanıyor. Markle bu filmde Dana adlı bir genç kızı canlandırıyor. Markle asıl şöhretini uzun süre rol aldığı Suits dizisine borçlu. Bu dizide rol almaya devam ederken Prens Harry ile tanışan Markle, evleneceği için kariyerine nokta koydu.