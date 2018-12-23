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'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini kocasına beklenmedik bir hediye verdi.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 11:14
Meghan Markle'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini kocasına beklenmedik bir hediye verdi.

Meghan Markle'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!

Evlenmeden önce sıkı bir hayvan hakları savunucusu olan , Prens Harry'ye geleneksel sülün avına katılma izni verdi.

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Meghan Markle'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!

Prens'in çocukluğundan beri katıldığı bu geleneksel av partisine gitmesinin Markle tarafından yasaklandığı ileri sürülmüştü.

Meghan Markle'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!

Ancak basına yansıyan son haberler 'ın Prens Harry'yi bu zevkinden mahrum etmemeye karar verdiği yönünde.

Meghan Markle'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!

Prens Harry, bu yıl da arkadaşlarıyla birlikte Sandringham'da yapılacak olan sülün avına katılacak.

Meghan Markle'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!
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Meghan Markle'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!
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