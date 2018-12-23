Meghan Markle'ın prens'e verdiği hediye şaşırttı!

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle kocasına beklenmedik bir hediye verdi. İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle kocasına beklenmedik bir hediye verdi. Evlenmeden önce sıkı bir hayvan hakları savunucusu olan Meghan Markle, Prens Harry'ye geleneksel sülün avına katılma izni verdi. Prens'in çocukluğundan beri katıldığı bu geleneksel av partisine gitmesinin Markle tarafından yasaklandığı ileri sürülmüştü. Ancak basına yansıyan son haberler Meghan Markle'ın Prens Harry'yi bu zevkinden mahrum etmemeye karar verdiği yönünde. Prens Harry, bu yıl da arkadaşlarıyla birlikte Sandringham'da yapılacak olan sülün avına katılacak.