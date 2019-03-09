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Moda haftasının ön gösterimi

19 Mart'ta başlayacak Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul için geri sayım başladı. Biz bu sezon farklı bir şey yapalım istedik. Ve altı önemli tasarımcının koleksiyonlarına dair detayları podyuma çıkmadan sayfamıza taşıdık

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 09.03.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 10:24
Moda haftasının ön gösterimi

19 Mart'ta başlayacak Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul için geri sayım başladı. Biz bu sezon farklı bir şey yapalım istedik. Ve altı önemli tasarımcının koleksiyonlarına dair detayları podyuma çıkmadan sayfamıza taşıdık

Moda haftasının ön gösterimi

İstanbul, iki hafta sonra yine moda haftasıyla yatıp kalkmaya hazırlanıyor. Her gün gazetelerde sadece defilelere gelen davetliler üzerinden yapılan haberleri okumaya hazır olun.

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Moda haftasının ön gösterimi

Cemiyet hayatının bazı isimlerinin defilelere bile girmeden Zorlu Center'ın kafelerinde oturup magazin muhabirlerine kare kare poz vermesine de... Sosyal medya fenomenlerinin belli defileleri ve ürünleri paylaşmasına, hatta bir kısmının sadece PSM çevresinde kombinlerini paylaşmaktan öteye gidememesine şahit olacağız bir kez daha...

Moda haftasının ön gösterimi

Oysa her yüzlerce kişinin emek vermesi demek. Son ana kadar aksiliklerle uğraşmak demek. Ve tüm bu emeğin her sezon 15 dakikalık bir defileye sıkıştırılması demek. Biz bu sefer bambaşka bir haber yapalım istedik.

Moda haftasının ön gösterimi

başlamadan evvel, sadece moda tasarımcılarının koleksiyonlarına, bu koleksiyonlarda yer alan ince detaylara konsantre olalım istedik...

Moda haftasının ön gösterimi

İşte size iki hafta sonra şehri yerinden oynatacak moda haftasının ön gösterimi...

Moda haftasının ön gösterimi

Mehtap Elaidi

KENDİ İÇİN YAŞAYAN KADIN

-Bu sezonki defilemizin ana ilham kaynağı yenilenme ve kabuk değiştirme.

-Bu sezonla eş zamanlı olarak hem marka kimliğimizi hem showroom'umuzu hem de web sitemizi yeniledik. Bu uzantıda da uzun uzadıya oturup Mehtap Elaidi kadınının geçmişini, geleceğini ve kişiliğini sorguladık.

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