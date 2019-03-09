19 Mart'ta başlayacak Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul için geri sayım başladı. Biz bu sezon farklı bir şey yapalım istedik. Ve altı önemli tasarımcının koleksiyonlarına dair detayları podyuma çıkmadan sayfamıza taşıdık 19 Mart'ta başlayacak Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul için geri sayım başladı. Biz bu sezon farklı bir şey yapalım istedik. Ve altı önemli tasarımcının koleksiyonlarına dair detayları podyuma çıkmadan sayfamıza taşıdık İstanbul, iki hafta sonra yine moda haftasıyla yatıp kalkmaya hazırlanıyor. Her gün gazetelerde sadece defilelere gelen davetliler üzerinden yapılan haberleri okumaya hazır olun. Cemiyet hayatının bazı isimlerinin defilelere bile girmeden Zorlu Center'ın kafelerinde oturup magazin muhabirlerine kare kare poz vermesine de... Sosyal medya fenomenlerinin belli defileleri ve ürünleri paylaşmasına, hatta bir kısmının sadece PSM çevresinde kombinlerini paylaşmaktan öteye gidememesine şahit olacağız bir kez daha... Oysa her moda haftası yüzlerce kişinin emek vermesi demek. Son ana kadar aksiliklerle uğraşmak demek. Ve tüm bu emeğin her sezon 15 dakikalık bir defileye sıkıştırılması demek. Biz bu sefer bambaşka bir haber yapalım istedik. Moda haftası başlamadan evvel, sadece moda tasarımcılarının koleksiyonlarına, bu koleksiyonlarda yer alan ince detaylara konsantre olalım istedik... İşte size iki hafta sonra şehri yerinden oynatacak moda haftasının ön gösterimi... Mehtap Elaidi KENDİ İÇİN YAŞAYAN KADIN -Bu sezonki defilemizin ana ilham kaynağı yenilenme ve kabuk değiştirme. -Bu sezonla eş zamanlı olarak hem marka kimliğimizi hem showroom'umuzu hem de web sitemizi yeniledik. Bu uzantıda da uzun uzadıya oturup Mehtap Elaidi kadınının geçmişini, geleceğini ve kişiliğini sorguladık.