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Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Giriş Tarihi: 21.09.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 15:53
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Öyle tuhaf takıntıları var ki...
Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Adele

Ünlü şarkıcı Adele martılardan çok korkuyor. Sebebi ise 9 yaşındayken dondurmasını elinden alan bir martı..

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Öyle tuhaf takıntıları var ki...
Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Kadir Doğulu

Ayak takıntısı olan Doğulu, evlenmeden önce "Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım.'' demişti.

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Öyle tuhaf takıntıları var ki...
Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Kıvanç Tatlıtuğ

Tatlıtuğ'un en korktuğu şey yalnız kalmak.

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Öyle tuhaf takıntıları var ki...
Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Özge Özpirinçci

Güzel oyuncu evde açık kalan dolap kapaklarından korkuyor ve kapatmadan asla uyuyamadığını söylüyor.

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Öyle tuhaf takıntıları var ki...
Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Nicole Kidman

Kendisi kelebekleri çok seviyor ve uğur getirdiğine inanıyor ancak onlardan çok korkuyor...

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Öyle tuhaf takıntıları var ki...
Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Rihanna

Deniz canlılarından çok korkuyor.

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Öyle tuhaf takıntıları var ki...
Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Johnny Deep

53 yaşındaki ünlü yıldızın palyaçolarla arası pek iyi değil. Öyle ki Deep yapay ve ani hareketlerde bulunan şeylerden çok korkuyor.

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