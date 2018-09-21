Öyle tuhaf takıntıları var ki...

Adele Ünlü şarkıcı Adele martılardan çok korkuyor. Sebebi ise 9 yaşındayken dondurmasını elinden alan bir martı.. Kadir Doğulu Ayak takıntısı olan Doğulu, evlenmeden önce 'Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım.'' demişti. Kıvanç Tatlıtuğ Tatlıtuğ'un en korktuğu şey yalnız kalmak. Özge Özpirinçci Güzel oyuncu evde açık kalan dolap kapaklarından korkuyor ve kapatmadan asla uyuyamadığını söylüyor. Nicole Kidman Kendisi kelebekleri çok seviyor ve uğur getirdiğine inanıyor ancak onlardan çok korkuyor... Rihanna Deniz canlılarından çok korkuyor. Johnny Deep 53 yaşındaki ünlü yıldızın palyaçolarla arası pek iyi değil. Öyle ki Deep yapay ve ani hareketlerde bulunan şeylerden çok korkuyor.