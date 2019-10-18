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  • Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu, ve 'nin annesi birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Prenses Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Prenses Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Prenses Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? Prenses Diana oğlu William'ı doğurduktan sonra oldukça acı çekti. Stresinden ve endişelerinden kimseye bahsetemedi ve tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Yıllar sonra ise karşılaştığı psikolojik sorunları ve doğum sonrası depresyonu verdiği birkaç röportajında anlattı. İşte Prenses Diana'nın az bilinen hastalığı hakkındaki şaşırtıcı gerçekler...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 10:26
Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu, ve 'nin annesi birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Prenses Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Prenses Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

Peki 'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? Prenses Diana oğlu William'ı doğurduktan sonra oldukça acı çekti. Stresinden ve endişelerinden kimseye bahsetemedi ve tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Yıllar sonra ise karşılaştığı psikolojik sorunları ve doğum sonrası depresyonu verdiği birkaç röportajında anlattı. İşte Prenses Diana'nın az bilinen hastalığı hakkındaki şaşırtıcı gerçekler...

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Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

'nın özel savaşının dokunaklı hikayesini paylaşıyoruz. Doğum sonrası depresyondan acı çeken yeni anneleri, duygularını yalnız başına acı çekmek yerine etrafındaki insanlarla paylaşmaya teşvik ediyoruz.

Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

1982 yılında, ilk çocuğu William'ı doğurduğunda, doğum sonrası depresyon, ne halka açık ne de arkadaşlarıyla ve aileleriyle özel olarak asla tartışılmayan bir şeydi.

Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

, tüm endişelerini ve kaygılarını saklamak zorunda kalan, olumsuz duygularını yayma veya acılarını kimseyle paylaşma şansı olmayan birçok kadından biriydi. Doğum sonrası psikolojik sorunlarından ise sadece birkaç kez bahsetti.

Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

Ünlü İngiliz yazar Andrew Morton 1992 yılında Diana hakkında "Her True Story" yani "Onun Gerçek Hikayesi" isimli bir biyografi kitabı yayımladı. Kitap görgü tanıkları ve arkadaşların anlattıklarıyla yazıldı denildi.

Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

Kimse Diana'nın gerçekten de Saray'ın kurallarını hiçe sayıp bir yazara en özelini anlattığını düşünmemişti. Diana'nın gizli gizli Morton'a röportajlar verdiği, biyografisi için bizzat yardım ettiği ortaya çıktı.

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