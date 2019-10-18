Prenses Diana ile igili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Meğer Prenses Diana...

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Prenses Diana birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Prenses Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Prenses Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Prenses Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? Prenses Diana oğlu William'ı doğurduktan sonra oldukça acı çekti. Stresinden ve endişelerinden kimseye bahsetemedi ve tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Yıllar sonra ise karşılaştığı psikolojik sorunları ve doğum sonrası depresyonu verdiği birkaç röportajında anlattı. İşte Prenses Diana'nın az bilinen hastalığı hakkındaki şaşırtıcı gerçekler...