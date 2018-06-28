Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?

Geçtiğimiz gün Paris Erkek Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Louis Vuitton 2019 İlkbahar/Yaz defilesinin en çok konuşulan detaylarından biri de ön sıradaki isimlerdi. Kim Kardashian'dan Kanye West'e birçok ünlünün dahil olduğu konuk listesinde güzelliğiyle şovun kazananı ise Rihanna oldu. Son zamanlarda benimsediği cüretkar renkler ve metalik dokuları bir kenara bırakan Rihanna, defilenin taze tavrıyla uyumlu makyajıyla göz kamaştırdı. İpek bitişli ışıltılı bir cilt makyajı ve yumuşak bir allık paleti tercih eden Riri'nin makyajına karakter katan detay ise gözleriydi. Kuyruklu eyeliner'ını Bella Hadid ve Margot Robbie gibi beyaz renkle güncelleyen başarılı yıldız, ferah görünümüne modern bir dokunuş katmış. Güzel şarkıcı hafif makyajını sade bir dudak parlatıcısıyla tamamlamış. İşte Rihanna'nın dünden bugüne değişimi....