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bu akımın öncüsü mü olacak?

Giriş Tarihi: 28.06.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 11:36
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bu akımın öncüsü mü olacak?
Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?

Geçtiğimiz gün Paris Erkek Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Louis Vuitton 2019 İlkbahar/Yaz defilesinin en çok konuşulan detaylarından biri de ön sıradaki isimlerdi. Kim Kardashian'dan Kanye West'e birçok ünlünün dahil olduğu konuk listesinde güzelliğiyle şovun kazananı ise oldu.

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bu akımın öncüsü mü olacak?
Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?

Son zamanlarda benimsediği cüretkar renkler ve metalik dokuları bir kenara bırakan , defilenin taze tavrıyla uyumlu makyajıyla göz kamaştırdı. İpek bitişli ışıltılı bir cilt makyajı ve yumuşak bir allık paleti tercih eden Riri'nin makyajına karakter katan detay ise gözleriydi.

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bu akımın öncüsü mü olacak?
Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?

Kuyruklu eyeliner'ını Bella Hadid ve Margot Robbie gibi beyaz renkle güncelleyen başarılı yıldız, ferah görünümüne modern bir dokunuş katmış. Güzel şarkıcı hafif makyajını sade bir dudak parlatıcısıyla tamamlamış.

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bu akımın öncüsü mü olacak?
Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?

İşte 'nın dünden bugüne değişimi....

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bu akımın öncüsü mü olacak?
Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?
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bu akımın öncüsü mü olacak?
Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?
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bu akımın öncüsü mü olacak?
Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?
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