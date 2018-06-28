Rihanna bu akımın öncüsü mü olacak?

Geçtiğimiz gün Paris Erkek Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Louis Vuitton 2019 İlkbahar/Yaz defilesinin en çok konuşulan detaylarından biri de ön sıradaki isimlerdi. Kim Kardashian'dan Kanye West'e birçok ünlünün dahil olduğu konuk listesinde güzelliğiyle şovun kazananı ise Rihanna oldu.